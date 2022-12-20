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Amber Heard tazminat ödeyeceği Johnny Depp'e itirazını geri çekti! İşte sebebi ve ödeyeceği para

20.12.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li aktör Johnny Depp ile olaylı boşanma davasının ardından tazminat davasını kaybeden Amber Heard yüklü miktarda tazminat ödememek için itirazda bulunmuştu. Oyuncunun avukatları, Amber Heard'ün Depp'e 1 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ederek karalama davasında uzlaşmaya gittiğini açıkladı.

Amber Heard tazminat ödeyeceği Johnny Depp'e itirazını geri çekti! İşte sebebi ve ödeyeceği para

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davası, Johnny Depp’in lehine sonuçlanmıştı. Heard’ün Depp’e 1 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Heard ve avukatları, mahkemenin kararına itiraz ederek, 43 sayfalık bir önerge ile kararın geri çekilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Ancak Amber Heard flaş bir karar aldı. Heard, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla itirazını geri çektiğini duyurdu.

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“Çok zor bir karar verdim” diyerek sözlerine başlayan Heard, gerçeği savunduğu için hayatının mahvolduğunu belirtti.

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"CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

İtirazının bir ödün verme eylemi olmadığını sözlerine ekleyen Heard, sesinin ilerlemesinin önünde hiçbir kısıtlama olmadığını belirterek şunları aktardı:

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“Bu kararı, korunmasız tanıklığımın eğlence ve sosyal medya yemi olarak kullanıldığı Amerikan hukuk sistemine olan inancımı kaybettiğim için verdim. Aile içi ve cinsel şiddete maruz kaldım. İfademi doğrulayan çok sayıda doğrudan kanıtın dışlandığı ve popülerlik ve gücün akıl ve mantıktan daha önemli olduğu bir mahkeme salonuna tabi tutulduğum bir davada neredeyse tüm kaynaklarımı tükettim.

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"İTİRAZIM BAŞARILI OLSA BİLE..."

Bu sürede tekrar yaşayamayacağım bir tür aşağılanmaya maruz kaldım. İtirazım başarılı olsa bile en iyi sonuç, yeni bir jürinin yeniden yargılaması olacaktı ve ben bunu üçüncü kez yaşayamam. Zaman değerlidir ve zamanımı verimli ve amaçlı bir şekilde geçirmek istiyorum. Çok uzun yıllar boyunca, beni ve ifade özgürlüğü hakkımı koruyamadığını gösteren zorlu ve pahalı bir yasal süreçte kafeslendim. Sadece finansal değil aynı zamanda psikolojik, fiziksel ve duygusal olan imkansız bir faturayı riske atamam."

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