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Ambulans şoförünü çileden çıkarttı! Hastanın hayatını hiçe sayıp aracın üzerine çıktı

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Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul'da bir kişi, hastaneye gitmekte olan ambulansın önünü keserek ilerlemesini engelledi. Aracın üzerine çıkmaya da çalışan kişi iddiaya göre kendini uyaran öğrenciler ve bir öğretmene de küfürler savurdu. Skandal anlar ambulansın içinden kameraya yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde hastaneye gitmekte olan bir ambulans, önüne çıkan kişi nedeniyle yoluna devam edemedi. Sağlık ekibiyle tartışan kişi, ambulansın üzerine çıkmaya da çalıştı. Olay çevredekilerin tepkisini çekerken, yaşanan gerginlik ambulansın içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ambulans şoförünü çileden çıkarttı! Hastanın hayatını hiçe sayıp aracın üzerine çıktı 1

AMBULANSIN İLERLEMESİNİ ENGELLEDİ

Ambulansın önüne çıkan kişi, sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Aracın önünde durarak geçişini engelleyen kişinin sağlık ekibiyle tartıştığı anlar görüntülere yansıdı.

Ambulans şoförünü çileden çıkarttı! Hastanın hayatını hiçe sayıp aracın üzerine çıktı 2

TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERE VE ÖĞRETMENE HAKARET

Çevrede bulunan öğrenciler ve bir öğretmen de ambulansın yolunu kapatan kişiye tepki gösterdi. Şahıs, iddiaya göre kendini uyaranlara da küfür ve hakaret etti.

Ambulans şoförünü çileden çıkarttı! Hastanın hayatını hiçe sayıp aracın üzerine çıktı 3

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın ambulansın önünde durduğu ve el hareketleri yaparak sağlık çalışanlarıyla tartışmayı sürdürdüğü görüldü.

Ambulans şoförünü çileden çıkarttı! Hastanın hayatını hiçe sayıp aracın üzerine çıktı 4

Ambulans şoförünü çileden çıkarttı! Hastanın hayatını hiçe sayıp aracın üzerine çıktı 5

Ambulans şoförünü çileden çıkarttı! Hastanın hayatını hiçe sayıp aracın üzerine çıktı 6

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Anahtar Kelimeler:
ambulans
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