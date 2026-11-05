Ambulans şoförünü çileden çıkarttı! Hastanın hayatını hiçe sayıp aracın üzerine çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde hastaneye gitmekte olan bir ambulans, önüne çıkan kişi nedeniyle yoluna devam edemedi. Sağlık ekibiyle tartışan kişi, ambulansın üzerine çıkmaya da çalıştı. Olay çevredekilerin tepkisini çekerken, yaşanan gerginlik ambulansın içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AMBULANSIN İLERLEMESİNİ ENGELLEDİ

Ambulansın önüne çıkan kişi, sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Aracın önünde durarak geçişini engelleyen kişinin sağlık ekibiyle tartıştığı anlar görüntülere yansıdı.

TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERE VE ÖĞRETMENE HAKARET

Çevrede bulunan öğrenciler ve bir öğretmen de ambulansın yolunu kapatan kişiye tepki gösterdi. Şahıs, iddiaya göre kendini uyaranlara da küfür ve hakaret etti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın ambulansın önünde durduğu ve el hareketleri yaparak sağlık çalışanlarıyla tartışmayı sürdürdüğü görüldü.