Avrupa'da uçaklar peş peşe acil iniş yaptı! 15 uçuşta bomba alarmı

Avrupa hava trafiğinde 5 Kasım sabahı peş peşe yaşanan bomba ihbarları paniğe neden oldu. Farklı ülkelerden havalanan en az 15 uçuşun ihbarlardan etkilendiği bildirildi.

Olayların ilki, İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek üzere havalanan EI-DEH sefer sayılı uçakta yaşandı. Gelen güvenlik uyarısının ardından uçak, Fransa'daki Evreux Hava Üssü'ne yönlendirildi. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken bomba imha ekipleri kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yönlendirme kararının tamamen güvenlik tedbiri kapsamında alındığı belirtildi.

Bir diğer olay ise Londra Stansted Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Sofya kentine giden FR1730 sefer sayılı uçakta yaşandı. Güvenlik uyarısı alan uçak, Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) kentine yönlendirildi.

LOT Polish Airlines da Varşova-Brüksel seferini yapan uçağında şüpheli bir durum tespit edilmediğini açıkladı.

EN AZ 15 UÇUŞ BOMBA İHBARLARINDAN ETKİLENDİ

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, bomba ihbarları farklı havayolu şirketlerinin çok sayıda seferini etkiledi.

İhbarlar nedeniyle bazı uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirilirken, bazı uçuşlarda güvenlik kontrolleri artırıldı.

Bomba ihbarlarından etkilendiği bildirilen uçuşlar arasında şunlar yer aldı:

Milano-Varşova seferini yapan W46387 numaralı uçuşu Viyana'ya yönlendirildi

Madrid-Sofya sefer sayılı FR6410 uçuşu alarma geçti

Kopenhag-Sofya seferini yapan FR3606 numaralı uçuşu ihbarlardan etkilendi

Helsinki-Roma seferini yapan AY1761 numaralı uçuşu güvenlik alarmına dahil oldu

Helsinki-Viyana seferini yapan AY1471 numaralı uçuşu da ihbarlardan etkilendi

Selanik-Milano seferini yapan A3552 numaralı uçuşu alarma geçti

Porto-Milano seferini yapan FR8953 numaralı uçuşu da etkilenen seferler arasında yer aldı.

Çekya'nın başkenti Prag'da ise kente iniş yapması planlanan dört uçak için bomba ihbarı üzerine güvenlik alarmı verildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde uçakların hiçbirinde patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Çek polisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Prag Havalimanı'ndaki güvenlik önlemlerinin tamamlandığını ve bomba imha ekiplerinin kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya ulaşılmadığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın Ulusal Terörizm, Aşırıcılık ve Siber Suçlarla Mücadele Merkezi'ne devredildiği belirtildi.

BOMBA İHBARLARI DAHA ÖNCE DE UÇUŞLARI ETKİLEMİŞTİ

Avrupa'da yaşanan son gelişmeler, hafta başında meydana gelen benzer olayları yeniden gündeme getirdi. Daha önce Manchester ve Londra Heathrow havalimanlarından hareket eden uçakların da aralarında bulunduğu yedi uçuş, bomba ihbarları nedeniyle alarma geçmişti.

Söz konusu ihbarların ardından başlatılan incelemelerde, etkilenen uçuşlara yönelik doğrulanmış bir güvenlik tehdidine rastlanmadığı açıklanmıştı.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin havacılık güvenliği sisteminin olası tehditlere ve asılsız ihbarlara karşı hazırlıklı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, emniyet ve istihbarat birimlerinin olası tehditleri değerlendirmek ve gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek için koordineli şekilde çalıştığı ifade edildi.

Londra Metropolitan Polisi de havacılık biriminin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

AVRUPA'DAKİ BOMBA İHBARLARININ ARKASINDA KİM VAR?

Peş peşe yaşanan bomba ihbarlarının arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmadı. İhbarların tek tek hareket eden kişiler tarafından mı yapıldığı, yoksa belirli bir grup ya da devlet bağlantılı yapı tarafından koordine edilen bir eylemin parçası mı olduğu araştırıldı.

Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Daniel Schatz, yaptığı değerlendirmede, olayların koordineli bir dezenformasyon veya aksatma kampanyasıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Schatz, farklı ülkelerdeki uçuşların hedef alınmasının olayları münferit bir güvenlik sorunundan daha kapsamlı hale getirdiğini ancak bunun tek başına terör saldırısı ya da devlet bağlantılı bir operasyonun kanıtı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Uzman, ihbarların aynı ifadelerle mi yapıldığı, hangi iletişim yöntemlerinin kullanıldığı ve olayların zamanlaması arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

İhbarların olası amacına ilişkin değerlendirmesinde ise korku ve kaos yaratmanın düşük maliyetli bir yöntem olduğuna işaret etti. Gerçek bir patlayıcı bulunmasa bile tek bir ihbarın uçuşların yön değiştirmesine, acil güvenlik kontrollerine, polis ekiplerinin harekete geçirilmesine ve geniş çaplı medya ilgisine yol açabileceğini ifade etti.

YOLCULARI YENİ GECİKMELER BEKLEYEBİLİR

Uzmanlara göre Avrupa genelinde yaşanan bomba ihbarları, önümüzdeki saatlerde ve günlerde hava trafiğinde aksamalara neden olabilir.

Yolcuların kısa süreli gecikmeler, uçuş yönlendirmeleri ve iptallerle karşılaşabileceği belirtilirken, havalimanlarında polis ve güvenlik ekiplerinin daha görünür olması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, yaşanan olayların Avrupa genelindeki havacılık sisteminin güvensiz olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Yolculara ise uçuşlarıyla ilgili gelişmeleri havayolu şirketlerinin resmi kanallarından takip etmeleri, havalimanı yetkililerinin talimatlarına uymaları ve doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri tavsiye edildi.