Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Avrupa'da uçaklar peş peşe acil iniş yaptı! 15 uçuşta bomba alarmı

Avrupa genelinde çok sayıda havayolu şirketine ait uçak, 5 Kasım sabahı gelen bomba ihbarları nedeniyle alarma geçti. Dublin-Roma seferini yapan uçak Fransa'ya yönlendirilirken, Londra'dan Sofya'ya giden uçak da rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Prag'a iniş yapacak dört uçakta da bomba ihbarı üzerine güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, peş peşe gelen ihbarların arkasında kimin olduğunu araştırıyor. İşte detaylar…

Avrupa'da uçaklar peş peşe acil iniş yaptı! 15 uçuşta bomba alarmı

Avrupa hava trafiğinde 5 Kasım sabahı peş peşe yaşanan bomba ihbarları paniğe neden oldu. Farklı ülkelerden havalanan en az 15 uçuşun ihbarlardan etkilendiği bildirildi.

Olayların ilki, İrlanda'nın başkenti Dublin'den İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek üzere havalanan EI-DEH sefer sayılı uçakta yaşandı. Gelen güvenlik uyarısının ardından uçak, Fransa'daki Evreux Hava Üssü'ne yönlendirildi. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken bomba imha ekipleri kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yönlendirme kararının tamamen güvenlik tedbiri kapsamında alındığı belirtildi.

Bir diğer olay ise Londra Stansted Havalimanı'ndan Bulgaristan'ın Sofya kentine giden FR1730 sefer sayılı uçakta yaşandı. Güvenlik uyarısı alan uçak, Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) kentine yönlendirildi.

LOT Polish Airlines da Varşova-Brüksel seferini yapan uçağında şüpheli bir durum tespit edilmediğini açıkladı.

EN AZ 15 UÇUŞ BOMBA İHBARLARINDAN ETKİLENDİ

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, bomba ihbarları farklı havayolu şirketlerinin çok sayıda seferini etkiledi.

İhbarlar nedeniyle bazı uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirilirken, bazı uçuşlarda güvenlik kontrolleri artırıldı.

Bomba ihbarlarından etkilendiği bildirilen uçuşlar arasında şunlar yer aldı:

  • Milano-Varşova seferini yapan W46387 numaralı uçuşu Viyana'ya yönlendirildi
  • Madrid-Sofya sefer sayılı FR6410 uçuşu alarma geçti
  • Kopenhag-Sofya seferini yapan FR3606 numaralı uçuşu ihbarlardan etkilendi
  • Helsinki-Roma seferini yapan AY1761 numaralı uçuşu güvenlik alarmına dahil oldu
  • Helsinki-Viyana seferini yapan AY1471 numaralı uçuşu da ihbarlardan etkilendi
  • Selanik-Milano seferini yapan A3552 numaralı uçuşu alarma geçti
  • Porto-Milano seferini yapan FR8953 numaralı uçuşu da etkilenen seferler arasında yer aldı.

Çekya'nın başkenti Prag'da ise kente iniş yapması planlanan dört uçak için bomba ihbarı üzerine güvenlik alarmı verildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde uçakların hiçbirinde patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Çek polisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Prag Havalimanı'ndaki güvenlik önlemlerinin tamamlandığını ve bomba imha ekiplerinin kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya ulaşılmadığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın Ulusal Terörizm, Aşırıcılık ve Siber Suçlarla Mücadele Merkezi'ne devredildiği belirtildi.

BOMBA İHBARLARI DAHA ÖNCE DE UÇUŞLARI ETKİLEMİŞTİ

Avrupa'da yaşanan son gelişmeler, hafta başında meydana gelen benzer olayları yeniden gündeme getirdi. Daha önce Manchester ve Londra Heathrow havalimanlarından hareket eden uçakların da aralarında bulunduğu yedi uçuş, bomba ihbarları nedeniyle alarma geçmişti.

Söz konusu ihbarların ardından başlatılan incelemelerde, etkilenen uçuşlara yönelik doğrulanmış bir güvenlik tehdidine rastlanmadığı açıklanmıştı.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin havacılık güvenliği sisteminin olası tehditlere ve asılsız ihbarlara karşı hazırlıklı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, emniyet ve istihbarat birimlerinin olası tehditleri değerlendirmek ve gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek için koordineli şekilde çalıştığı ifade edildi.

Londra Metropolitan Polisi de havacılık biriminin gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Avrupa da uçaklar peş peşe acil iniş yaptı! 15 uçuşta bomba alarmı 1

AVRUPA'DAKİ BOMBA İHBARLARININ ARKASINDA KİM VAR?

Peş peşe yaşanan bomba ihbarlarının arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmadı. İhbarların tek tek hareket eden kişiler tarafından mı yapıldığı, yoksa belirli bir grup ya da devlet bağlantılı yapı tarafından koordine edilen bir eylemin parçası mı olduğu araştırıldı.

Siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Daniel Schatz, yaptığı değerlendirmede, olayların koordineli bir dezenformasyon veya aksatma kampanyasıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Schatz, farklı ülkelerdeki uçuşların hedef alınmasının olayları münferit bir güvenlik sorunundan daha kapsamlı hale getirdiğini ancak bunun tek başına terör saldırısı ya da devlet bağlantılı bir operasyonun kanıtı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Uzman, ihbarların aynı ifadelerle mi yapıldığı, hangi iletişim yöntemlerinin kullanıldığı ve olayların zamanlaması arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

İhbarların olası amacına ilişkin değerlendirmesinde ise korku ve kaos yaratmanın düşük maliyetli bir yöntem olduğuna işaret etti. Gerçek bir patlayıcı bulunmasa bile tek bir ihbarın uçuşların yön değiştirmesine, acil güvenlik kontrollerine, polis ekiplerinin harekete geçirilmesine ve geniş çaplı medya ilgisine yol açabileceğini ifade etti.

YOLCULARI YENİ GECİKMELER BEKLEYEBİLİR

Uzmanlara göre Avrupa genelinde yaşanan bomba ihbarları, önümüzdeki saatlerde ve günlerde hava trafiğinde aksamalara neden olabilir.

Yolcuların kısa süreli gecikmeler, uçuş yönlendirmeleri ve iptallerle karşılaşabileceği belirtilirken, havalimanlarında polis ve güvenlik ekiplerinin daha görünür olması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, yaşanan olayların Avrupa genelindeki havacılık sisteminin güvensiz olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Yolculara ise uçuşlarıyla ilgili gelişmeleri havayolu şirketlerinin resmi kanallarından takip etmeleri, havalimanı yetkililerinin talimatlarına uymaları ve doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri tavsiye edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
115 milyon yıllık dinozor fosilinde bulundu: İlk kez ortaya çıktı!115 milyon yıllık dinozor fosilinde bulundu: İlk kez ortaya çıktı!
7 damla yetiyor: Duvarlardan kapıya her yeri temizliyor7 damla yetiyor: Duvarlardan kapıya her yeri temizliyor

Anahtar Kelimeler:
uçak Avrupa bomba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı 'Üzerine çıkarılmalı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.