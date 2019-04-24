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AMD Radeon Adrenalin 19.4.2 ile neler değişti

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TEKNOLOJİ  | 24.04.2019 07:52 | Son Güncelleme

AMD, Mortal Kombat 11 için AMD Radeon Adrenalin 19.4.2 güncellemesini yayınladı. Radeon Adrenalin 19.4.2 ile gelen yenilikler haberimizde.

AMD Radeon Adrenalin 19.4.2 ile neler değişti

AMD, yeni oyunlar için ekran kartı sürücülerini güncellemeye devam ediyor. AMD şimdi de 23 Nisan yani bugün çıkışını gerçekleştiren sevilen dövüş oyunu Mortal Kombat 11 için güncelleme yayınladı. Radeon Adrenalin 19.4.2 güncellemesi ile hem Mortal Kombat 11’e destek veriliyor hem de sorunlar çözülüyor.

Radeon Adrenalin 19.4.2 güncellemesi ile AMD Link bağlantısında ve AMD Radeon VII  ekran kartında yaşanan sorunlar gideriliyor. AMD Radeon VII ekran kartlarında çoklu monitörlerde yaşanan dalgalanmaları çözmek için 19.4.2 güncellemesini mutlaka yüklemelisiniz.

Güncelleme ile Microsoft Store’da yer alan Netflix uygulamasında HDR oynatma özelliği artık aktifleştirilebiliyor. Son olarak ASUS TUF Gaming FX504 laptop modelinde yaşanan wireless monitöre bağlanma sorununun çözüldüğünü belirtelim.

Güncellemeyi buradan indirebilirsiniz. Eğer ön tanımlı ayarlarınız yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle öneriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Mortal Kombat 11 AMD güncelleme oyun

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