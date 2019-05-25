AMD Radeon Adrenalin 19.5.2 güncellemesi yayınlandı

Güncelleme ile AMD Radeon VII ekran kartı modellerinde ekran yırtılma sorunu çözülüyor. Radeon WattMan’deki hatalı listelenen maksimum sıcaklık sorunu düzeltiliyor. Windows 10’da HDR video oynatırken Ryzen APU’larda yaşanan donma sorunu çözüme kavuşuyor.

Güncelleme ile ayrıca ASUS TUF Gaming FX505’te yaşanan GPU bağlantı sorunu, World War Z’de yaşanan performans sorunu ve ACER Swift 3 yaşanan belli başlı sorunların çoğu gideriliyor. Eğer AMD uygulamasında ince ayarlarınız yoksa, güncellemeyi temiz kurulum ile kurmanızı tavsiye ediyoruz.

Güncellemeyi Windows 10 64 Bit ve Windows 7 64 Bit için buradan indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce arkaplanda oyun veya videonun açık olmadığından emin olun.

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