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AMD Radeon Adrenalin güncellemesi bugün yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 19.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Ekran kartı devi AMD, güncellemeler ile oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. AMD şimdi de Vulkan API’ında yer alan hataları düzeltmek için 19.6.2 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile sistemde yaşanan diğer sorunlar da çözülüyor.

AMD Radeon Adrenalin güncellemesi bugün yayınlandı

Güncelleme ile VK_EXT_host_query_reset, VK_EXT_full_screen_exclusive, VK_AMD_display_native_hdr, VK_EXT_separate_stencil_usage ve VK_KHR_uniform_buffer_standard_layout API’ları sisteme ekleniyor.

Radeon RX 400 ve RX 500 ekran kartlarında yaşanan VR sorunu, DirectX 12 API’ında yaşanan performans kayıpları, AMD XConnect’te yaşanan sorunlar ve Radeon R7 370 ekran kartında Crackdown 3 oyununda yaşanan sorunlar da çözülüyor.

Son olarak güncelleme ile Radeon ReLive’dan Facebook’a video yükleme sorunu, ASUS TUF Gaming FX505 modelindeki performans kayıpları ve AMD Ryzen işlemcili ACER Swift 3 modellerinde yaşanan sorunların çözüldüğünü belirtelim.

Güncellemeyi Windows 10 için buradan indirebilirsiniz. Eğer ön tanımlı ayarınız yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
AMD Radeon Adrenalin ekran kartı

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