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AMD Radeon VII bu sefer olmuş dedirtiyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

AMD’nin yeni gözdesi AMD Radeon VII’nin Benchmark sonuçları bugün resmi olarak yayınlandı. AMD Radeon VII, Nvidia’nın RTX 2080 modeline kafa tutuyor. Hatta AMD Radeon VII bazı oyunlarda RTX 2080’den bile fazla FPS sunuyor.

AMD Radeon VII bu sefer olmuş dedirtiyor

AMD’nin geçtiğimiz ay tanıttığı Radeon VII ekran kartı hakkında çok şey yazılıp çizilmişti. AMD’nin Radeon VII modelinin GTX 1080’den bile kötü olduğunu gösteren sonuçlar bile yayınlanmıştı.
Ancak bugün ambargonun kalkması ile Radeon VII’nin resmi benchmark sonuçları yayınlandı. Radeon VII, benchmark testinde Nvidia’nın RTX 2080 modeline ciddi anlamda kafa tutuyor.

Radeon VII ile Nvidia RTX 2080 kıyaslaması 2K yani 1440P çözünürlükte gerçekleştirilmiş. Battlefield 1 oyununda Radeon VII 139 FPS sunarken RTX 2080 138 FPS sunuyor. Battlefield 5‘te ise Radeon VII 113 FPS, RTX 2080 ise 101 FPS değerine çıkabiliyor.

Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi hemen hemen Radeon VII ile RTX 2080 modelleri başabaş bir performans sergiliyor. Bu kapışmanın 1080P çözünürlükte de bu şekilde gittiğini söyleyebiliriz.

Nvidia’nın CEO’sunun Radeon VII hakkında berbat bir ekran kartı yorumu, bu performans testi sonuçlarının ardından CEO’nun utanmasına neden olacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AMD Radeon VII Teknoloji

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