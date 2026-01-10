Amed Sporlu Daniel Moreno’ya 25 dikiş

Diyarbakır Stadyumu’nda dün akşam oynanan Arca Çorum F.K karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Daniel Moreno, maçın 4’üncü dakikasında ani gelişen atakta konuk ekipten Erkan Kaş ile ceza alanında girdiği mücadelede dudağına gelen dirsek darbesiyle sakatlandı.

25 DİKİŞ ATILDI

İzmir Bölgesi üst klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik’in yönettiği karşılaşmada pozisyon için VAR devreye girmezken, uzun süre yerde tedavi edilen ve maçtan sonra hastaneye sevk edilen Moreno’nun dudağına 25 dikiş atıldı.

‘OPERASYON 1,5 SAAT SÜRDÜ’

Amed Sportif Faaliyetlerden yapılan yazılı açıklamada, Moreno’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, “Çorum FK karşılaşması sırasında yüzüne aldığı darbe sonucu futbolcumuz Moreno’nun üst dudak bölgesinde ciddi yaralanma meydana gelmiştir. Oyuncumuz, maçın ardından acil olarak ameliyata alınmış, yaklaşık 1,5 saat süren operasyon iki estetik cerrah tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan tıbbi müdahale sonucunda futbolcumuzun üst dudak bölgesine 25 dikiş atılmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir” denildi.