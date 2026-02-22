Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ye tarihi cevap! "Adalet paramparça edildi, o hakem özel görevli!"

Trendyol Süper Lig'in kritik virajında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da öfke dinmiyor. Maçın hakem yönetimine ve tartışmalı VAR kararlarına olan tepki, Sarı-Kırmızılı kulübün bir numaralı ismi tarafından en üst perdeden, zehir zemberek sözlerle dile getirildi.

Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) toplantısında kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek, "Adalet paramparça edildi" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) adeta topa tuttu.

"4 AYDIR GÖREV ALMAYAN VAR HAKEMİ ÖZEL Mİ ATANDI?"

Konyaspor maçındaki skandal kararlara isyan eden Özbek, atama üzerinden MHK'yi hedef tahtasına oturttu.

Başkan Özbek'in o çok konuşulacak "özel hakem" iddiası şu sözlerle dile geldi:

"Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık. Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, dört ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda ve bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda oturuyor!"

"BİZİM 500 YILLIK KÜLTÜRÜMÜZDE AYAK OYUNLARI YOK"

Rakiplerine ve federasyona açık bir rest çeken Dursun Özbek, Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe "ayak oyunlarına" yer olmadığını, sahada kalarak bu kirli oyunları bozacaklarını belirtti.

TFF'ye köprüleri attıran o sözler ise şöyleydi:

"TFF ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunlarda ya bizim yanımızda olacaklar ya da kendileri de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecekler. Başka bir yolu yoktur."

"BİZİ SAHADA YENEMEYENLER, VASAT DÜNYALARINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Sahada yenemedikleri Galatasaray'ı masa başı oyunlarıyla durdurmaya çalıştıklarını savunan Özbek, camiaya şampiyonluk sözü vererek konuşmasını şu iddialı sözlerle noktaladı:

"Şu anda planlanan kirli oyun bizi engellemek içindir! Galatasaray'ı sahada yenemeyenler, bizi yanlarına, kendi vasat dünyalarına çekmek için çalışıyorlar! Kimse merak etmesin, kimse endişe etmesin! Bu sezon da biz şampiyon olacağız."