SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Amed Sportif Faaliyetleri Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çekici açıklamalar! "Sadece Amed'in geleceğini ve başarılarını konuşacağız..."

Amed Sportif Faaliyetleri Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çekici açıklamalar! "Sadece Amed'in geleceğini ve başarılarını konuşacağız..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 18:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen programda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Transferlerin çok ciddi bütçelerle yapıldığını aktaran Ersun Yanal, aldıkları oyuncuyu bir daha geri yollamamak üzere plan yapmaları gereken bir işle uğraştıklarını belirtti.

''KARAKTERLİ OYUNCULARIN BURAYA GELMESİ GEREKİYOR''

Screenshot_5

Her takımın yabancı sayısını çıkardığını ifade eden Yanal, "13 ve 11 yabancısı olan var. 9 yabancıyı 6'ya düşüren var. Sadece biz ve transfer yasağı olan takımların dışındaki takımlar bunu istikrarlı ve düzgün bir şekilde kullandı. En iyisini, en doğrusunu bize en yatkınını ve isteyeni aldık. Bazı oyuncular geldi ve döndü. Bazı takımlarda da oynuyorlar. Bizi de isteyen ve bizimle birlikte bu yola baş koyacak karakterde oyuncuların buraya gelmesi gerekiyordu. Bu konuda büyük çaba harcayarak bu birlikteliği sağlayacak oyuncular aldık." ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve dışından mesajlar aldığını anlatan Yanal, takımın her yerde taraftarının bulunduğunu dile getirdi.

Futbolun, insanları, ülkeyi ve birliği sağlayacak oyun olduğunu ifade eden Yanal, şöyle devam etti:

''BUNDAN BİZİ KİMSE CAYDIRAMAZ''

Screenshot_6

"Bunu, saha içerisindeki başarımızla, saha çizgilerinde kalarak sahanın içindeki gücümüzü, centilmenlikle, misafirperverlikle futbolun gerektirdiği duruşu sağlayarak sonuca ulaşmak istiyoruz. Bizi bundan hiç kimse caydıramaz. Biz olumsuz gelişen hiçbir olaya cevap vermeyeceğiz. Hakemlerle ve takımlarla ilgili konuşmayacağız. Sadece işimize bakıp futbolu konuşacağız. Amed'in geleceğini ve başarılarını konuşacağız."

Sonraki seviyenin Süper Lig olması gerektiğini anlatan Yanal, dışarıya açılan, büyüyen ve kurumsallaşmış takım yaratmak istediklerini anlattı.

Yanal, konuşmasını şöyle tamamladı:

''BUNA HEPİMİZİN İHTİYACI VAR''

b49d5143-7b2e-4919-ad00-2bb094cfb2af

"Bolu maçı öncesinde sayın valimizin tutumu hepimizi çok mutlu etti. Çünkü statta yaşanan tüm olumsuzlukların hesabını soracağını ve bunun karşılığında buranın en iyi şekilde Diyarbakır'a yakışacak şekilde yapılacağının sözünü verdi. İletişimde olmamız gerektiğini söyledi. Bu sahada maç oynanır, oynanmaz hepimiz tartışabiliriz. Bunun sorumluluğunu çekenler mutlaka bunun bedelini öderler. Biz de bu sahada oynayacağız. Taraftarımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Hangi koşul olursa olsun burada oynamak bizim için çok önemli. Oynayacağız ve güzel bir galibiyetle takımımızı hedefi olan yarıştaki sürece taşıyacağız. Süreç çok uzun. 5 maç bitti, 30 maçımız var. Süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Bir transfer dönemi daha var. Buradaki takımı 23-24 oyuncuyla tutup, kadro şişkinliği yaratmadan birlikte kullanabileceğimiz takım haline getirip yukarıya taşımak zorundayız. Buna hepimizin ihtiyacı var."

''TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ''

802910Image1

Kulüp başkan vekili Baran Durmaz ise Diyarbakır Stadyumunun zemininden dolayı ilk maçtan sonra maddi kayıplarının oluştuğunu kaydederek "Şu an itibarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne maddi yükümlülüklerle alakalı bir tazminat davası açacağız ve görev ihmalinden dolayı da savcılığa bugün itibarıyla suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal amedspor
En Çok Okunan Haberler
%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Arda Turan'dan derbi yorumu!

Arda Turan'dan derbi yorumu!

Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde!

Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde!

11 Gollü Şampiyonlar Ligi maçı sonrası beklenen oldu!

11 Gollü Şampiyonlar Ligi maçı sonrası beklenen oldu!

Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk gol açıklaması!

Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk gol açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.