Amedspor, Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti! Diagne ilk hat-trick'ini yaptı

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir hafta sonu geride kalırken, 4. hafta maçları sürpriz sonuçlara sahne oldu. Günün en dikkat çekici karşılaşması ise Adana Demirspor ile Amedspor arasında oynandı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Amedspor, deplasmanda Adana Demirspor'u adeta bozguna uğrattı.

DIAGNE HAT-TRICK YAPTI, MAÇ 8-1 BİTTİ

Maç, Amedspor'un 8-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya Amedspor hızlı başladı ve ilk dakikalardan itibaren rakip kalede etkili oldu. Yeni transfer Mbaye Diagne, attığı hat-trick ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Diagne'nin yanı sıra Fernando Andrade (2), Emrah Bassan, Dia Saba ve Traore de gol sevinci yaşayan isimler oldu. Adana Demirspor'un tek golü ise taraftarlarını teselli etmeye yetmedi. Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Adana Demirspor, savunmada yaptığı hatalarla da dikkat çekti.

Amedspor'un Adana Demirspor karşısında aldığı bu tarihi galibiyet, Trendyol 1. Lig'de dengelerin değişebileceğinin sinyallerini verdi. Amedspor, şampiyonluk iddiasını güçlendirirken, Adana Demirspor'un ligdeki geleceği belirsizliğini koruyor. Ligin ilerleyen haftalarında her iki takımın performansı da merakla bekleniyor.

MAÇ SONRASI İSTİFA GELDİ

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, istifa ettiğini açıkladı.