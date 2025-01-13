Amedspor-Ankaragücü maçı sonrası ortalık karıştı! Ümit Özdağ 'Sahası kapatılmalı' demişti! Amedspor'dan yanıt gecikmedi

TFF 1.lig müsabakası kapsamında Amedspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz geçen maçta Amedspor, 90+6’ncı dakikada Adama Traore’nin attığı golle Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.

Amedsporlu taraftarlar maç öncesinde okunan İstiklal Marşı’nı protesto etmek amacıyla ıslıkladı. Maç esnasında ise Ankaragüçlü futbolculara yabancı madde fırlattılar. Yaşanan taşkınlıklara güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmeye çalışılsa da yeterli olmadı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amedsporlu taraftarlara sert tepki gösterdi.

"BU TAKIMIN SAHASI KAPATILMALI"

Özdağ, X platformundan yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu “Amed”sporlu tribün teröristleri İstiklal Marşı’mızı ıstıkla protesto ettiler. Ankaragücü’ne oda veren oteli tehdit ettiler. Ankaragüçlü oyunculara saldırdılar. Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı.”

AMEDSPOR'DAN YANIT

Amedspor ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, maçla ilgili resmi bir açıklamanın Ankaragücü kulübü veya maç yetkilileri tarafından yapılmadığını vurguladı.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Kulüp yetkilileri, “Maçla ilgisi olmayan bazı siyasetçiler, manipülatif içeriklerle kulübümüzü hedef göstermektedir. Bu tür algı operasyonlarına karşı sessiz kalmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Amedspor, montaj video ve görsellerle taraftarlarının hedef gösterildiğini belirterek, hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Kulüp, sporun siyasetten bağımsız kalması gerektiğine vurgu yaptı.