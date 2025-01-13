SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Amedspor-Ankaragücü maçı sonrası ortalık karıştı! Ümit Özdağ 'Sahası kapatılmalı' demişti! Amedspor'dan yanıt gecikmedi

Amedspor-Ankaragücü maçı sonrası ortalık karıştı! Ümit Özdağ 'Sahası kapatılmalı' demişti! Amedspor'dan yanıt gecikmedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.01.2025 10:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Amedspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mücadelede yaşananlardan dolayı Amedspor'un sahasının kapatılması gerektiğini ifade etmişti. Özdağ'ın bu çıkışına Amedspor'dan yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Amedspor-Ankaragücü maçı sonrası ortalık karıştı! Ümit Özdağ 'Sahası kapatılmalı' demişti! Amedspor'dan yanıt gecikmedi

TFF 1.lig müsabakası kapsamında Amedspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz geçen maçta Amedspor, 90+6’ncı dakikada Adama Traore’nin attığı golle Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.

Amedsporlu taraftarlar maç öncesinde okunan İstiklal Marşı’nı protesto etmek amacıyla ıslıkladı. Maç esnasında ise Ankaragüçlü futbolculara yabancı madde fırlattılar. Yaşanan taşkınlıklara güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmeye çalışılsa da yeterli olmadı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amedsporlu taraftarlara sert tepki gösterdi.

"BU TAKIMIN SAHASI KAPATILMALI"

thumbs_b_c_2fb5c1b9496a7e4739fa6d5dc70ac982

Özdağ, X platformundan yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu “Amed”sporlu tribün teröristleri İstiklal Marşı’mızı ıstıkla protesto ettiler. Ankaragücü’ne oda veren oteli tehdit ettiler. Ankaragüçlü oyunculara saldırdılar. Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı.”

AMEDSPOR'DAN YANIT

amedspor-ankaragucunu-son-saniyede-yendi

Amedspor ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, maçla ilgili resmi bir açıklamanın Ankaragücü kulübü veya maç yetkilileri tarafından yapılmadığını vurguladı.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

g-p-u-o-kkv-ww-a-a-e-uw

Kulüp yetkilileri, “Maçla ilgisi olmayan bazı siyasetçiler, manipülatif içeriklerle kulübümüzü hedef göstermektedir. Bu tür algı operasyonlarına karşı sessiz kalmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Amedspor, montaj video ve görsellerle taraftarlarının hedef gösterildiğini belirterek, hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Kulüp, sporun siyasetten bağımsız kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ son dakika amedspor ankaragücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

Herkes Karaoğlan'ın kararlarını konuşuyor! "2 kırmızı, 1 penaltıyı atladı"

Herkes Karaoğlan'ın kararlarını konuşuyor! "2 kırmızı, 1 penaltıyı atladı"

Erman Toroğlu'ndan Osimhen'e: Futbol hırsızı... "Türk futbolu bu akşam bitmiştir"

Erman Toroğlu'ndan Osimhen'e: Futbol hırsızı... "Türk futbolu bu akşam bitmiştir"

'Sahası kapatılmalı' demişti! Amedspor'dan Ümit Özdağ'a yanıt

'Sahası kapatılmalı' demişti! Amedspor'dan Ümit Özdağ'a yanıt

Tüm dünya şaşkın durumda! El-Clasico'da inanılmaz skor

Tüm dünya şaşkın durumda! El-Clasico'da inanılmaz skor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.