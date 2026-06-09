Amedspor büyük oynuyor! Hedef Andrea Pirlo...

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan ve yeni sezonda ligde kalıcı, iddialı bir takım yaratmayı hedefleyen Amedspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Gerçekleştirilen kongrede Nahit Eren'in yeniden başkanlığa seçilmesi ve futbol direktörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirilmesinin ardından kollar sıvandı. Yönetimin ilk ve en büyük hedefi ise takımı emanet edeceği iddialı bir teknik adam bulmak.

THOMAS REIS İLE İPLER KOPTU

Yeni sezon planlaması kapsamında yoğun bir mesai harcayan Amedspor yönetiminin teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında, son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis yer alıyordu. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerde maddi şartlar konusunda bir türlü ortak noktada buluşulamadığı ve bu nedenle Alman çalıştırıcı ile masadan olumsuz sonuçla kalkıldığı öğrenildi.

ROTADA İTALYAN EFSANE: ANDREA PIRLO

Reis ile anlaşma sağlanamamasının ardından rotasını hızla farklı alternatiflere çeviren yönetim, hedefini çok daha büyük bir isme dikti. Gazeteci Mehmet Türk'ün haberine göre; teknik direktör listesini baştan aşağı yeniden şekillendiren Amedspor yönetimi, takımın başına dünyaca ünlü İtalyan efsane Andrea Pirlo'yu getirmek için kolları sıvadı.

İddialara göre, daha önce Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran ve Türkiye ligini yakından tanıyan 45 yaşındaki İtalyan teknik adamla ilk temas kuruldu ve bu görüşmeden son derece olumlu dönüşler alındı. Tarafların önümüzdeki günlerde projeler ve şartlar üzerinde daha detaylı bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.