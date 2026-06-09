SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Amedspor büyük oynuyor! Hedef Andrea Pirlo...

Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, Thomas Reis ile anlaşamayınca teknik direktörlük koltuğu için İtalyan efsane Andrea Pirlo ile ilk teması kurdu.

Amedspor büyük oynuyor! Hedef Andrea Pirlo...
Emre Şen

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan ve yeni sezonda ligde kalıcı, iddialı bir takım yaratmayı hedefleyen Amedspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Gerçekleştirilen kongrede Nahit Eren'in yeniden başkanlığa seçilmesi ve futbol direktörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirilmesinin ardından kollar sıvandı. Yönetimin ilk ve en büyük hedefi ise takımı emanet edeceği iddialı bir teknik adam bulmak.

THOMAS REIS İLE İPLER KOPTU

Amedspor büyük oynuyor! Hedef Andrea Pirlo... 1

Yeni sezon planlaması kapsamında yoğun bir mesai harcayan Amedspor yönetiminin teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında, son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis yer alıyordu. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerde maddi şartlar konusunda bir türlü ortak noktada buluşulamadığı ve bu nedenle Alman çalıştırıcı ile masadan olumsuz sonuçla kalkıldığı öğrenildi.

ROTADA İTALYAN EFSANE: ANDREA PIRLO

Amedspor büyük oynuyor! Hedef Andrea Pirlo... 2

Reis ile anlaşma sağlanamamasının ardından rotasını hızla farklı alternatiflere çeviren yönetim, hedefini çok daha büyük bir isme dikti. Gazeteci Mehmet Türk'ün haberine göre; teknik direktör listesini baştan aşağı yeniden şekillendiren Amedspor yönetimi, takımın başına dünyaca ünlü İtalyan efsane Andrea Pirlo'yu getirmek için kolları sıvadı.

İddialara göre, daha önce Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran ve Türkiye ligini yakından tanıyan 45 yaşındaki İtalyan teknik adamla ilk temas kuruldu ve bu görüşmeden son derece olumlu dönüşler alındı. Tarafların önümüzdeki günlerde projeler ve şartlar üzerinde daha detaylı bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım'dan üçüncü seçim bombası! Grimaldo listeye girdiAziz Yıldırım'dan üçüncü seçim bombası! Grimaldo listeye girdi
Trabzonspor’un 205. yabancısı Noah SavioloTrabzonspor’un 205. yabancısı Noah Saviolo
Anahtar Kelimeler:
Andrea Pirlo amedspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.