Ara transferin ilk bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş’ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Kaptanlığı alınan ve gözden düşen Mert Günok’un ayrılığı gündemdeyken, Ersin Destanoğlu’nun istikrarsız performansı camiada soru işaretleri yaratıyor. Siyah-Beyazlılar'da birçok isim gündeme gelirken o isimlerden biri de eski Fenerbahçeli Altay Bayındır. İşte detaylar...

Ara transferin ilk bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
Berker İşleyen
Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken birçok yıldızın adı Süper Lig ile anılmaya başlanmış durumda. Bu kulüplerden biri de Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

Siyah Beyazlılar'da ara transferde büyük değişimlerin yaşanması beklenirken takviye yapılması beklenen bölgelerden biri de kale....

MERT AYRILIYOR

Beşiktaş'ta kaptanlık pazubandı alındıktan sonra kaledeki yerini de kaybeden Mert Günok’un devre arasında takımda ayrılması kesin gibi. Ersin Destanoğlu ise performansıyla tam bir güven vermiş değil.

ALTAY BAYINDIR BOMBASI

Siyah-Beyazlılar'da listenin 1 numarasında ise Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Altay Bayındır bulunuyor. Manchester United'da beklediği üreleri bulamayan Bayındır'a Avrupa'dan da ilgi bulunurken, tecrübeli eldivenin de düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği biliniyor.

