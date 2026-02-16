SPOR

Amedspor'dan yılın hamlesi! Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı, Volkan Demirel'e resmi teklif yapıldı!

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor beraberliği sonrası Sinan Kaloğlu ile vedalaşan Amedspor, teknik direktörlük koltuğu için bombayı patlattı! Diyarbakır temsilcisi, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 44 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel'e resmi teklif götürdü. Uzun süreli bir proje vaadiyle yapılan teklif sonrası gözler Demirel'in vereceği karara çevrildi.

Emre Şen

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen ancak son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çeken Amedspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Sakaryaspor ile alınan beraberliğin ardından faturayı teknik direktör Sinan Kaloğlu'na kesen ve yollarını ayıran yönetim, yeni hoca arayışında rotayı dev bir isme çevirdi.

HEDEFTEKİ İSİM VOLKAN DEMİREL

Diyarbakır ekibinin yönetimi, takımı ayağa kaldırmak ve uzun vadeli bir yapı inşa etmek amacıyla, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve şu an boşta olan Volkan Demirel ile resmi temas kurdu. Amedspor'un, 44 yaşındaki çalıştırıcıya günü kurtaracak bir kontrat değil, kapsamlı ve uzun süreli bir proje sunduğu öğrenildi.

DEMİREL SÜRE İSTEDİ

Türk futbolunun efsane kalecilerinden olan ve teknik adamlık kariyerinde de adından söz ettiren Volkan Demirel'in, Amedspor'dan gelen bu sürpriz teklife henüz net bir yanıt vermediği belirtildi. Düşünme aşamasında olan genç teknik adamın ismi, geride bıraktığımız günlerde 1. Lig'in bir diğer iddialı ekibi Çorum FK ile de anılmıştı.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ DURAKLAR

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan Volkan Demirel, sırasıyla Hatayspor, Bodrum FK ve son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı. Demirel'in bu teklife 'Evet' demesi halinde Amedspor'da nasıl bir sistem inşa edeceği şimdiden büyük merak konusu.

