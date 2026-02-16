SPOR

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi FIFA resti! Çağrı Balta transferinde "ayartma" iddiası

Galatasaray altyapısında forma giyen ve Sarı-Kırmızılıların profesyonel sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Çağrı Balta krizinde sular durulmuyor! Galatasaray yönetimi, genç yıldızın transfer sürecinde "usulsüzlük" yapıldığını öne sürerek konuyu TFF'ye taşıdı. Sarı-Kırmızılılar, transferin gerçekleşmesi halinde ezeli rakibini "oyuncu ayartma" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor!

Emre Şen

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, bu kez altyapı üzerinden tarihi bir hukuki savaşa dönüşmek üzere. Sarı-Kırmızılıların efsane isimlerinden Hakan Balta'nın oğlu olan ve U19 Ligi'nde gol krallığı yaşayan Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile el sıkışması, Florya'da bardağı taşırdı.

STATTAKİ GÖRÜŞME TFF'YE TAŞINDI

Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre; Sarı-Kırmızılı yönetim, profesyonel sözleşme teklifini elinin tersiyle iten 17 yaşındaki genç santrforun transfer sürecini resmen hukuki boyuta taşıdı.

İddiaların odak noktasında ise U19 Milli Takımı'nın oynadığı maçın ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleştiği öne sürülen o kritik temas var. Galatasaray yönetiminin, Hakan Balta'nın statta Sarı-Lacivertli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığına dair iddiaları delillendirerek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi şikayette bulunduğu aktarıldı.

GALATASARAY KILICINI ÇEKTİ: HEDEF FIFA!

Florya'da yaşanan bu depremin artçıları sadece TFF koridorlarıyla sınırlı kalmayacak. Galatasaray cephesi, Çağrı Balta'nın ezeli rakibe transfer olma konusunda ısrarcı davranması ve Fenerbahçe'nin bu transferi resmileştirmesi halinde süreci uluslararası boyuta taşımakta kararlı.

Sarı-Kırmızılıların, böylesi bir senaryoda Fenerbahçe'yi hiç vakit kaybetmeden dünya futbolunun patronu FIFA'ya şikayet edeceği ve Sarı-Lacivertli kulübe yönelik "oyuncu ayartma" gerekçesiyle ağır yaptırımlar talep edeceği öğrenildi.

Türk futbol kamuoyu, efsane bir ismin oğlunun başrolde olduğu bu dev krizin nasıl sonuçlanacağını ve FIFA'dan çıkabilecek olası cezaları merakla bekliyor.

