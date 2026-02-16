SPOR

Amedspor'dan yılın hamlesi! Sinan Kaloğlu sonrası Mesut Bakkal sürprizi

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.

Amedspor'dan yılın hamlesi! Sinan Kaloğlu sonrası Mesut Bakkal sürprizi
Emre Şen

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Mesut Bakkal’a kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

SEZON BAŞINDAN BU YANA 3’ÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Amed Sportif Faaliyetler’de, ligin 8’inci haftasında İmaj Altyapı Vanspor deplasmandan alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı. Dün Sakaryaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından da Sinan Kaloğlu ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Mesut Bakkal, sezon başından bu yana göreve gelen 3’üncü teknik direktör oldu.

HEDEFTEKİ İSİM VOLKAN DEMİREL

Amedspor dan yılın hamlesi! Sinan Kaloğlu sonrası Mesut Bakkal sürprizi 1

Diyarbakır ekibinin yönetimi, takımı ayağa kaldırmak ve uzun vadeli bir yapı inşa etmek amacıyla, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve şu an boşta olan Volkan Demirel ile resmi temas kurmuş ve net cevap alamamıştı.

Volkan Demirel amedspor
Amedspor’a Volkan Demirel çok yakışır. Anlaşılarsa tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş derler!…
gitme gidersen bitersin
volkan kesinlikle kabul etmez çünkü sen birinci lig hocasısın kariyerini düşünüyorsan gitme
