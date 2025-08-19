Amedspor-Erzurumspor maçında son düdük çaldı, ortalık savaş alanına döndü! Herkes birbirine girdi

TFF 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Amedspor sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmanın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amedspor ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Amedspor, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

HERKES BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın ardından iki takım futbolcuları ve teknik heyet birbirine girdi. Yeşil sahada başlayan kavga tribünlere sıçradı. Diyarbakır'da taraftalar sahaya çok sayıda yabancı madde fırlattı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla oyuncu gruplarını içeriye sokmak için yoğun mücadele verdi. Yaşanan olaylar sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular ve hakemler polis eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

ERZURUMSPOR'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Erzurumspor başkanı Ahmet Dal'dan bir açıklama geldi.

“Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında konuk olduğumuz Diyarbakır'da, Amedspor maçında yaşanan olaylar tüm kamuoyu önünde tezahür etmiştir.

Maçın sona ermesiyle birlikte rakip takımın oyuncuları, kulüp çalışanları ve akreditasyon kartları olmayan kişilerin oyuncularımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize saldırıları; ulusal basında, kulübümüzde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ekiplerinde ve maçın temsilcilerinde mevcuttur.

Erzurumspor Futbol Kulübü olarak gerekli tüm bilgi, belge ve görselleri ilgili makamlara iletmiş olup, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.”

AMEDSPOR'DAN DA TEPKİ

Amedspor cephesinden de karşılaşmaya dair bir açıklama gelirken, Diyarbakır ekibi hakeme yoğun tepki gösterdi.

İşte o açıklama...

Bugün Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan Amedspor – Erzurumspor karşılaşmasında, orta hakem Yiğit Arslan ile VAR yönetimi, futbolun en temel ilkeleri olan adalet, tarafsızlık ve eşitlik anlayışını ağır biçimde zedelemiştir.

Karşılaşmanın kritik anlarında verilen ve verilmeyen kararlar, yalnızca oyunun seyrini değil, futbolun adil yapısına duyulan güveni de doğrudan sarsmıştır. Özellikle;

•Maçın ilk yarısında oyuncumuz Fernandão, rakip savunmacının müdahalesiyle açık bir şekilde düşürülmüştür. Bu pozisyon, futbolun evrensel kurallarına göre “son adam” ihlali niteliğindedir ve her yerde tartışmasız biçimde kırmızı kartla cezalandırılması gerekirken, hakem tarafından yalnızca sarı kart ile geçiştirilmiştir. Bu karar, hem oyun kurallarıyla hem de adalet anlayışıyla açıkça çelişmiş, maçın gidişatını doğrudan etkilemiştir.

•Erzurumspor lehine verilen penaltı öncesinde, faul niteliği taşımayan bir pozisyona haksız şekilde faul kararı verilmiş; ardından pozisyonun başlangıcındaki açık ofsayt ihtimali göz ardı edilerek değerlendirme yapılmamıştır. Böylece futbolun kuralları açıkça hiçe sayılmıştır.

•Benzer nitelikteki pozisyonlarda takımımız lehine kararların görmezden gelinmesi, sahadaki emeğimizin kasıtlı olarak yok sayıldığını göstermektedir.

•Uzatma dakikalarındaki bariz gecikmelere rağmen sürenin doğru biçimde işletilmemesi, hakemin tutarsız ve taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu yönetim, bir hakem hatasının çok ötesine geçmiş; keyfilik ve tarafgirlikle açıklanabilecek bir tablo ortaya çıkarmıştır. Yiğit Arslan’ın bugünkü tavrı, sadece Amedspor’un emeğini gasp etmemiş; ülke futbolunun tarafsızlığına duyulan güveni de ağır biçimde sarsmıştır.

Amedspor camiası olarak;

•Bu karşılaşmada yaşanan tüm kritik pozisyonları ayrıntılı şekilde raporlaştırarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’na ileteceğimizi,

•Gerekli tüm hukuki ve idari girişimleri yapacağımızı,

•Yiğit Arslan’ın bundan sonra Amedspor maçlarına atanmasının futbolun itibarı açısından kabul edilemez olduğunu kamuoyuna açıkça ilan ettiğimizi bildiriyoruz.

Adaletin olmadığı yerde spor değil, yalnızca zulüm vardır.

Amedspor, sahadaki alın terinin ve emeğin savunucusu olmaya devam edecek, bu adaletsizliğe karşı sonuna kadar mücadele edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.