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  4. Amedspor maçına 'Yeşil' maskesi takarak gitmişlerdi! Sakaryaspor taraftarları gözaltına alındı

Amedspor maçına 'Yeşil' maskesi takarak gitmişlerdi! Sakaryaspor taraftarları gözaltına alındı

31.08.2024 14:31
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31.08.2024 14:31
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SakaryasporAmedspor maçı öncesi çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Amedspor maçına 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskeleriyle giden 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındığı öğrenildi.

Trendyol 1. Lig’de oynanan Sakaryaspor-Amedspor karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda 0-0 biten maç öncesinde, Sakaryaspor’un taraftar grubu ‘Tatangalar’dan 11 kişi, 'Yeşil' kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım’ın maskesini takarak bir video çekti. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı.

Tepkilerin büyümesiyle birlikte emniyet birimleri harekete geçti. 1990'lı yıllarda birçok faili meçhul cinayetle adı anılan Mahmut Yıldırım’ın maskesini taktıkları tespit edilen taraftarlar, düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

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Sözcü'de yer alan habere göre; Emniyetten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözaltına alınan taraftarlara destek olmak isteyen bazı Sakaryasporlular geceyi emniyet binası önünde geçirdi.

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CHP’li VEKİL: SAKARYA SAİT FAİK'İN ŞEHRİDİR

Öte yandan, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, "Sakaryaspor’un yeşili umudun, mücadelenin, barışın, birliğin ve beraberliğin yeşilidir. Şehrimiz, bu toprakların en kirli faili meçhul tetikçilerinin değil; “dünyayı güzellik kurtaracak” diyen Sait Faik’in şehridir. Umarım gençlerimiz yaptıkları bu yanlışın farkına varırlar." ifadeleriyle taraftarların hareketine tepki gösterdi.

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