Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle ömür boyu men cezasına çarptırılan Çalar'ın cezası, 4 yıl müsabakadan men ve 25 bin TL para cezasına çevrildi. 3 yılı aşan cezanın FDT 95/1'inci maddesi gereğince 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin TL para cezası olarak düzeltilmesine karar verildiği açıklandı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/907 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 yıl müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasının; 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası şekilde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile, erteleme talebinin reddine ise oybirliği ile karar verilmiştir."