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Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

FUTBOL HABERLERİ  | 28.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün formasını giyen Mansur Çalar'ın cezasında indirime gitti.

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle ömür boyu men cezasına çarptırılan Çalar'ın cezası, 4 yıl müsabakadan men ve 25 bin TL para cezasına çevrildi. 3 yılı aşan cezanın FDT 95/1'inci maddesi gereğince 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin TL para cezası olarak düzeltilmesine karar verildiği açıklandı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK'nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/907 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma talebinin reddine, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 yıl müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasının; 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası şekilde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oyçokluğu ile, erteleme talebinin reddine ise oybirliği ile karar verilmiştir."

AMEDSPOR KARARDAN MEMNUN

TFF 2'nci Lig Beyaz grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, kulüp kaptanı Mansur Çalar'a verilen cezanın düşürülmesini değerlendirdi. Karakaş, "Cezanın düşürülmesine olumlu bakıyoruz. Bu sevindirici bir karardır" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Ali Karakaş, cezanın düşürülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Futbolcumuz Mansur'un cezası 20 maça indi. Elbetteki bu da ağır bir ceza. Ama ömür boyu men kararını göz önüne alırsak çok da kötü diyemeyiz. Ömür boyu men cezasının 20 maça düşürülmesini elbetteki olumlu buluyoruz. Yaşanan bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkürler ediyorum. Bu sevindirici bir karardır. TFF yetkililerine de sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amedspor Mansur Çalar

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Okuyucu Yorumları 88 yorum
adalet mi simdi bu ? onun adam yaralamadan da ceza almasini beklerken gelen habere bak
adalet gene tıkır tıkır işliyor maaşallah
başkalarınada zarae versin diyemi
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