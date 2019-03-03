Türkiye bu cani futbolcuyu konuşuyor! Sahaya jiletle çıkıp rakiplerini yaraladı

TFF 2. Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olan Sakaryaspor'da kaptan Ferhat Yazgan, Hacı Ömer Doğru, Dilaver Güçlü ve Tevfik Köse, kolları ve boyun bölgelerinden jiletle yaralandı.
Maçtan sonra skandalın boyutu paylaşılan fotoğraflarla gözler önüne serilirken, sağlık raporu alan Sakaryasporlu dört futbolcu daha sonra polis merkezine giderek avukatları eşliğinde ifade verdi.
Futbolcular, başta jiletle yaralama olayını gerçekleştiren Mahsur Çağlar olmak üzere Amedsporlu bazı diğer futbolcular ile maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'ndan şikayetçi oldu.
MAÇ BAŞLAMADAN RAKİBİNİN KALÇASINA BATIRIYOR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Amedspor'un 72 numaralı futbolcusu Mansur Çağlar'ın elindeki cismi Sakaryaspor kaptanı Ferhat Yazgan'ın kalçasına batırdığı gözüküyor. Sakaryaspor'un bu görüntülerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek şikayetçi olması bekleniyor.
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