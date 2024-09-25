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Amelia Gray Hamlin sütyensiz seçimiyle moda haftasında kendine baktırdı! "Harika hissediyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.09.2024 12:32
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Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin iddialı seçimiyle yine adından söz ettirdi.

Amelia Gray Hamlin sütyensiz seçimiyle moda haftasında kendine baktırdı! "Harika hissediyorum"

Amelia Gray Hamlin, Paris Moda Haftası sırasında Saint Laurent defilesine katılırken baş döndürdü. 23 yaşındaki model transparan dekolteli bir üst giyerken kalabalığa göğüslerini göstermekten çekinmedi.

Şeffaf bluzunu suni deri bir etekle tamamlayan model kahverengi suni kürk bir palto taşıdı. Gösteriden önce, Amelia Gray Hamlin 'harika' hissettiğini söyledi.

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Amelia Gray Hamlin 'Kendimi harika hissediyorum' dedi. Model 'Hiç bu kadar harika hissettiğimi sanmıyorum. Gösteri için çok hazırım. Sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Cesur seçimleriyle adından söz ettiren Hamlin'i podyum öncesi görenler gözlerini alamadı. Güzel model kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen herkesle beraber göğsünü gere gere poz verdi.

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