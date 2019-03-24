Ameliyat fobisi vardı ikinci kez can verdi! 'Gerekirse kalbimi veririm'

İzmir'de doğumundan 3 ay sonra karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve 4 ay boyunca ilaç tedavisi uygulanan 7 aylık Kerim Koru, annesinin verdiği karaciğer dokusunun nakliyle sağlığına kavuştu. İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan 5 yıllık evli Koray-Halime Emekçi çiftinin, geçen yıl ağustos ayında Kerim Koru ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Doğumunun ardından sarılık geçiren Kerim bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. DOĞUŞTAN SİROZ HASTASI OLDU



AA'da yer alan habere göre doktorlar 3 aylıkken yaptıkları kontrollerde bebeğin doğuştan safra yollarının gelişmediğini, buna bağlı olarak siroz meydana geldiğini tespit etti. Karaciğer nakli olmasına karar verilen bebek, Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeği muayene eden hastanenin Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkan Ergün, kilosunun nakil için uygun olmaması nedeniyle çocuğa ilaç tedavisi uyguladı.

DOKTORLAR, HAYATA TUTUNMASINI SAĞLADI



Anne ile çocuğunun kan grubunun aynı olduğunu tespit eden ve nakili anneden gerçekleştirmeye karar veren doktorlar, bebeğin 6 kilograma ulaşmasının ardından operasyonu gerçekleştirerek, Kerim Koru'nun hayata tutunmasını sağladı. "APANDİSİT AMELİYATINDAN KAÇMIŞTIM"



Anne Halime Emekçi ise yaptığı açıklamada, çocuğuna karaciğer yetmezliği teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü, uzun süre evladını kaybetme korkusuyla yaşadığını söyledi. Eşiyle en ümitsiz olduğu anlarda nakilin gündeme geldiğini ifade eden Emekçi, "Yapılacak karaciğer nakliyle oğlumuzun kurtulabileceğini söylediler. O an dünyalar bizim oldu. Benim normalde ameliyat fobim var. Apandisit ameliyatı olmam gerekiyordu, korktuğum için yıllarca kaçtım, son aşamada ameliyat oldum. Evladımla kan grubumun uyduğunu öğrenince hiç düşünmeden ve korkmadan çocuğuma karaciğerimi verdim. Söz konusu evladım olunca ameliyata koşa koşa gittim" dedi. "İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AĞLADIM"



Halime Emekçi, nakil ameliyatından çıktığında ilk olarak doktorlara oğlunun sağlık durumunu sorduğunu, "iyi" olduğu haberini alınca da gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı. Emekçi, "'Evladına kalbini ver' deseler veririm, bundan ötesi yok. Oğlumun sağlığına kavuşmasında sağlık çalışanlarının da büyük emeği var. Sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Onun yeniden iyileştiğini görmek çok güzel. Ona tekrar kavuşmuş gibi hissediyorsun, tarif edilmez bir mutluluk" diye konuştu.