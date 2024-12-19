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Ameliyata alınmıştı! Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı! Hasta yatağından paylaşıldı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.12.2024 17:15
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Marmaris'te rahatsızlandıktan sonra Antalya'ya sevk edilen ve ameliyat olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un doktoru son durumu hakkında bilgi verdi. Tayfur'un ise son hali ortaya çıktı.

Ameliyata alınmıştı! Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı! Hasta yatağından paylaşıldı...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur Muğla'nın Menteşe ilçesinde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde yatan Tayfur, düzenli kontrollerini gerçekleştiren özel doktorunun talebi üzerine ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

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Apar topar ameliyata alınan ünlü sanatçının basın danışmanı Şirin Gözalıcı, Antalya'da hastanede tedaviye alınan Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gözalıcı açıklamasında, ameliyata alınan sanatçıyla ilgili bilgi verdi. "Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir." demişti.

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SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!

Hastanede tedavisi devam eden Ferdi Tayfur'u ise hayranları merak ediyordu. Ünlü sanatçının son hali ortaya çıktı. ayfur’un doktoru Prof. Dr. Asuman Yavuz, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. "Sinüzlerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale etmek için askeri uçakla hastanemize getirdiler. Burada o bölgeye müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili desteklerini alıyor. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok." dedi.

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Hayranı nöbet tutmaya başladı! Tıpkı onun gibi... Hayranı nöbet tutmaya başladı! Tıpkı onun gibi...
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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