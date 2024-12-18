Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünde nöbet tutmaya başladı! Saçı ve tarzı onun gibi...

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Marmaris'te yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan usta sanatçı, Antalya'ya sevk edilmişti. Burada ise ameliyat olan ünlü sanatçının tedavisi ise sürüyor.

HAYRANI HASTANEDEN AYRILMIYOR!

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ferdi Tayfur'un genç hayranı Talha Ünlü (17), hastane önünden ayrılmayarak sanatçının sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor. Babasının evde sürekli dinlemesi sayesinde Ferdi Tayfur'un sesiyle 11 yaşında tanıştığını aktaran Talha Siraç Ünlü, 6 yıldır sanatçının oynadığı filmlerin, şarkılarının ve tarzının hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıkladı. Ünlü, Ferdi Tayfur'un şarkılarını sürekli dinlediğini ve onun gibi giyindiğini belirterek, "Şarkılarının girişi, sesi her zaman beni etkiliyor. Her şarkısı ezberimdedir. Bu bir hastalık gibi bir şey, dinlemediğinde insanın dinleyesi geliyor" dedi.

Talha Ünlü, "İyi ki Ferdi Tayfur hayranı olmuşum, onun yolundan gitmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 aydır saz çalıyorum. Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinleyerek, dikkatli bir şekilde saz çalmayı öğrendim. Başka bir şarkıyı severek çalmam ama Ferdi Tayfur şarkısı olduğunda direkt çalarım" ifadelerini kullandı.

Röportajlarından izlediğim kadarıyla karakteri çok mütevazı bir insan. Kendisini çok seviyorum. 5 dakika da olsa kendisiyle tanışmak isterim" diyen genç hayranı Ferdi Tayfur'u hayranlıkla takip etmeye devam edeceğini ve onun gibi bir sanatçının peşinden gitmeye karar verdiğini belirtti.