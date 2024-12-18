MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünde nöbet tutmaya başladı! Saçı ve tarzı onun gibi...

Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünde nöbet tutmaya başladı! Saçı ve tarzı onun gibi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.12.2024 18:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve Antalya'da ameliyat olan Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki genç hayranı ünlü sanatçı için hastane önünde nöbet tutmaya başladı.

Ferdi Tayfur'un genç hayranı hastane önünde nöbet tutmaya başladı! Saçı ve tarzı onun gibi...

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Marmaris'te yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan usta sanatçı, Antalya'ya sevk edilmişti. Burada ise ameliyat olan ünlü sanatçının tedavisi ise sürüyor.

1200xauto

Ameliyata alınmıştı! Son durumu nasıl? Küs olduğu kızı bakın ne dedi... Ameliyata alınmıştı! Son durumu nasıl? Küs olduğu kızı bakın ne dedi...

HAYRANI HASTANEDEN AYRILMIYOR!

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ferdi Tayfur'un genç hayranı Talha Ünlü (17), hastane önünden ayrılmayarak sanatçının sağlığına kavuşmasını dört gözle bekliyor. Babasının evde sürekli dinlemesi sayesinde Ferdi Tayfur'un sesiyle 11 yaşında tanıştığını aktaran Talha Siraç Ünlü, 6 yıldır sanatçının oynadığı filmlerin, şarkılarının ve tarzının hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıkladı. Ünlü, Ferdi Tayfur'un şarkılarını sürekli dinlediğini ve onun gibi giyindiğini belirterek, "Şarkılarının girişi, sesi her zaman beni etkiliyor. Her şarkısı ezberimdedir. Bu bir hastalık gibi bir şey, dinlemediğinde insanın dinleyesi geliyor" dedi.

6762cb74ec59db53aab4fc3d

Talha Ünlü, "İyi ki Ferdi Tayfur hayranı olmuşum, onun yolundan gitmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 6-7 aydır saz çalıyorum. Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinleyerek, dikkatli bir şekilde saz çalmayı öğrendim. Başka bir şarkıyı severek çalmam ama Ferdi Tayfur şarkısı olduğunda direkt çalarım" ifadelerini kullandı.

ferdi-tayfurun-genc-hayrani-hast

Röportajlarından izlediğim kadarıyla karakteri çok mütevazı bir insan. Kendisini çok seviyorum. 5 dakika da olsa kendisiyle tanışmak isterim" diyen genç hayranı Ferdi Tayfur'u hayranlıkla takip etmeye devam edeceğini ve onun gibi bir sanatçının peşinden gitmeye karar verdiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye küstah tehdit!

ABD'li senatörlerden Türkiye'ye küstah tehdit!

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Annelerini arıyorlardı amcaları istismarcı çıktı! 'Karanlıkta ışık tutup...'

Annelerini arıyorlardı amcaları istismarcı çıktı! 'Karanlıkta ışık tutup...'

Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi...

Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi...

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

İstanbul'da fuhuş operasyonu! Kadınların arasında doktor ve hemşire de var: Özel katalog oluşturmuşlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.