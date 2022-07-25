Ameliyathane Hizmetleri mezunları ne iş yapar? Ameliyathane Hizmetleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

YKS sınavı sonuçları açıklandıktan sonra yeterli puan alan öğrenciler hayallerindeki meslekleri daha yoğun bir şekilde araştırmaya koyuldular. Özellikle sağlık sektöründe iş bulma hayalleri kuran öğrenci adaylar çoğunlukta olmaktadır. Üniversiteler kontenjanlarını ayarlarken ameliyathane hizmetleri mesleğini benimsemek isteyen öğrenciler kendilerini hazırlıyorlar.

Ameliyathane Hizmetleri bölümü nedir?

Üniversitelerde ameliyathane hizmetleri bölümü YKS sınavının TYT puanı ile yerleştirme yapılan bir bölümdür. Bölümü tercih etme hakkı kazananların TYT baraj puanı ise 150 puandır. Sağlık sektöründe her geçen gün doktor ve hemşirelerin dışında niteliği olan bir çok insana ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ameliyathane gibi riski büyük ve hayati önem taşıyan bir mekanda. Ameliyathanelerde duyulan ihtiyaçtan ötürü üniversiteler ameliyathane hizmetleri bölümünü eğitime açmışlardır.

Ameliyathane Hizmetleri bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Üniversitelerdeki ameliyathane hizmetleri bölümü iki yıl süreli bir önlisans bölümüdür. Ameliyathane Hizmetleri bölümü dersleri ise anatomi, cerrahi, ilkyardım ve stresle başa çıkabilme gibi alanları kapsar.

Ameliyathane Hizmetleri bölümü, bölüm dersleri ise genel ortalama alınarak aşağıdaki gibidir.

Anesteziye giriş

Cerrahi hastalıklar bilgisi

Ameliyathane teknolojisi

Anatomi

Tıbbi terminoloji

Ameliyathane uygulamaları

Sterilizasyon esasları ve yöntemleri

Fizyoloji

Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji

İlkyardım

Stres yönetimi

Sağlıkta kalite ve akreditasyon

Hastalıklar bilgisi

Tıbbi biyoloji

Meslek etiği

Ameliyathane Hizmetleri mezunları ne iş yapar?

Ameliyathane hizmetleri bölümünden mezun olan insanlar, hastanelerin ameliyathanelerinde görevli olan doktorların sorumluluğu altında bulunurlar. Sorumlu olduğu doktorun bilgisi ve direktifinde çalışırlar.

Ameliyathane Hizmetleri mezunları nerelerde çalışır?

Üniversitelerin ameliyathane hizmetleri bölümünden mezun olan insanlar özel ve kamu hastanelerinde iş imkanları bulabilirler. Ameliyathane hizmetleri mezunlarının kamuda iş olanakları ise KPSS sınavından kazanılan puan ile belirlenmektedir.

Ameliyathane Hizmetleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise kamuya göre istihdam çok daha fazladır. Özel ameliyathane bulunan her işletmede çalışabilirler. Genel olarak ameliyathane hizmetleri mezunları iş imkanları ise oldukça fazladır. Kamu alanında zaman zaman kontenjan açılsa da özel sektörde bu mesleğe sahip işsiz bir insan yok denecek kadar azdır.



