EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Meslek Rehberi
  4. Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları ne iş yapar? Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları ne iş yapar? Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

23.07.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde taşımacılığın büyük bir çoğunluğu deniz yolu ile yapılmaktadır. Bu nedenle alanında uzman kişiler tarafından mesleğin yerine getirilmesi önem taşımaktadır. Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünde de bu sektöre liman ve marinalarda sorumluluk alabilecek, gemi taşımacılığıyla ilgili bütün evrakları hazırlayabilecek, denize tutkulu bireylerin yetiştirilmektedir. Eğitim süresi 2 yıl olan Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü nedir, mezun olanlar ne iş yapar?

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları ne iş yapar? Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü, ağır yük taşıma ve turizmin önemini iyice artırdığı bu dönemlerde giderek daha fazla tercih edilen bölümlerden bir tanesi olmayı başarmıştır. Bölüm mezunları gemi, liman, lojistik firmaları gibi birçok alanda iş bulabilme imkanına sahiptir. Bölümü başarıyla bitiren mezunlar “Deniz ve Liman İşletmeciliği Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanmış olurlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Nedir?

Günümüz dünyasında taşımacılığın yanı sıra turizmin en çok tercih edilen alanlarından birisi olan deniz yolu ve limanlar giderek daha fazla önem kazanmaya başlamasıyla birlikte bu alanda kalifiyeli insanların yetiştirildiği, alana dair bütün bilgilerin aktarıldığı, mezun olduklarında iş hayatlarında rahatlıkla çalışabilecek donanımlı insanların eğitim gördüğü bir bölümdür.

Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 yıllık bir ön lisans eğitimine sahiptir. Bu bölümü tercih edecek öğrenciler; deniz ticareti ve hukukuna dair detaylı bilgi birikimine sahip olmalı, gemilerde uzun süre seyahatlere dayanabilecek durumda olmalı, bunun yanı sıra deniz tutması gibi herhangi bir sorun yaşamamalıdırlar. İşletmeciliğin ve girişimciliğin önemli olduğu bu bölümde öğrenciler kendilerini bu alanlarda geliştirirlerse bir adım öne geçmiş olurlar.

Çin Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Çin Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Deniz ve Liman İşletmeciliği Mezunları Ne İş Yapar?

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları, gemi taşımacılığına dair bütün işlemleri yapabilen, resmi belgeleri doğru bir şekilde hazırlayabilen ve bulundukları alandaki mevzuatları gerekli şekilde yerine getirebilecek çalışmalar yapabilen kişilerdir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları ne iş yapar sorusuna yanıtlayacak olursak; bir yerden başka bir yere gidecek olan geminin yakıt, su ve yolculukta yenecek olan yemeklerin tedariğini sağlar, yolculuğun güvenli bir limanda son bulabilmesi için gerekli araştırmaları ve belgeleri hazırlar, geminin limana yanaşması ve demir atması sırasındaki izinleri alır gerekli evrakları hazırlar.

Bölüm mezunları bir geminin limandan çıkışından ve yeni bir limana ulaşana kadar geçen süre zarfında yapılacak bütün işlemleri yapabilme kapasitesine sahiptir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Çerkez Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna yanıt verecek olursak, bölümün eğitim süresi 2 yıl ön lisans olarak belirlenmiştir. Bölümü okuyacak öğrencilerin bazı özelliklere sahip olmaları beklenmektedir. Uzun sürecek gemi yolculuklarına dayanıklı olup bulundukları ortama uyum sağlama, deniz hukukuna dayalı bilgileri hafızalarında iyi bir şekilde tutabilme, geminin alacağı yolu ve geçecek süreyi iyi hesaplayıp geminin limana güvenli bir şekilde gidebilmesini sağlamaları beklenmektedir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü öğrencileri 1. sınıfta gemi ve limancılık, genel hukuk, saha ve gemi operasyon gibi bölüme adapte olabilecekleri giriş derslerin eğitimini alırlar.

  1. ve son sınıfta ise öğrenciler gümrük mevzuatına dair bilgiler, deniz güvenliği ve girişimcilik gibi bölümü bir arada tutan dersleri alırlar. Mezun olmadan önce gerekli stajlarını yaparak bölümü tamamlamış olurlar.

denizliman

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler şu şekildedir;

  • Temel Gemicilik
  • Genel Ekonomi
  • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
  • Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik
  • Deniz Ulaştırma Yönetimi
  • Makro Ekonomi
  • Gemi Acente Yönetimi
  • Dış Ticarette Gümrük İşlemleri
  • Gemi ve Filo Yönetimi
  • Liman İşletmeciliği ve Yönetimi
  • Gemi Makineleri Bilgisi
  • Denizde Haberleşme
  • Gemi Kiralama ve Brokerlik

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü dersleri gemi, liman, deniz iletişimi gibi konularda öğrencileri donanımlı hale getirip bu alanlarda kalifiyeli bireylerin çalışmalarına olanak sağlar. Deniz lojistiğinin yanı sıra turizm odaklı olarak gelişen sektör son dönemlerde tercih noktasında ön plana çıkmaktadır.

2 yıllık eğitim hayatlarında derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler “Deniz ve Liman İşletmeciliği Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanmış olurlar.

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) mezunları ne iş yapar? Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) mezunları ne iş yapar? Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Kamuda İş Olanakları?

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları nerelerde çalışır sorusuna yanıt verecek olursak; Dünya genelinde uluslararası taşımacılığın büyük bir çoğunluğunun deniz yoluyla yapılmasının yanı sıra ülkemizde bulunan limanların coğrafi açıdan önemli bir noktada yer almaları bu alanda çalışmak isteyenler için oldukça avantajlı bir durumdur.

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları iş imkanları konusunda sektörün büyümesiyle birlikte daha rahat bir konumdadır. Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunlarının kamuda iş olanakları yok denecek kadar azdır. Devlet deniz işletmeciliği ve şehir hatlarında gibi alanlarda çalışabilme imkanları vardır. Son yıllarda yapılan atamalara bakıldığında bölüme herhangi bir kadro açılmamıştır. Bu da mezunların özel sektöre daha çok yönelmelerine sebebiyet vermektedir.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunları ne iş yapar? Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunları ne iş yapar? Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Özel Sektörde İş Olanakları?

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamu kurumlarına oranla bir hayli fazladır. Özellikle liman işletmeciliğinin ön plana çıktığı, İstanbul, İzmir, İzmit, Antalya ve Hatay gibi şehirlerimizde iş bulabilme imkanları daha fazladır. Mezunların özel sektörde rahat bir şekilde iş bulabilmeleri için yabancı dillerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunlarının çalışabilecekleri bazı yerler ise; deniz lojistik şirketleri, deniz turizm şirketleri, liman içerisinde görev alan 500 grostondan küçük teknelerin kaptanlığı, yerli ve yabancı liman işletmeciliği, güverte zabitliği, gemi acentaları ve armatörlük gibi birçok farklı alanda çalışma hayatlarına devam edebilirler.

Ekonomik şartların artık daha fazla göz önüne alındığı bu dönemde, deniz yolunun diğer olanaklara göre maliyet açısından oldukça uygun olması bu alanın gözde bir meslek olarak ön plana çıkmasına imkan sağlamaktadır.

Biyoloji Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Biyoloji Öğretmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Biyoloji Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Biyoloji Öğretmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar?Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar?
Anne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldiAnne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldi
Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!
Anahtar Kelimeler:
üniversite tercih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, nasıl yapılır?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

YKS üniversite taban puanları 2022!

YKS üniversite taban puanları 2022!

İlginizi Çekebilir

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.