Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları ne iş yapar? Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü, ağır yük taşıma ve turizmin önemini iyice artırdığı bu dönemlerde giderek daha fazla tercih edilen bölümlerden bir tanesi olmayı başarmıştır. Bölüm mezunları gemi, liman, lojistik firmaları gibi birçok alanda iş bulabilme imkanına sahiptir. Bölümü başarıyla bitiren mezunlar “Deniz ve Liman İşletmeciliği Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanmış olurlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Nedir?

Günümüz dünyasında taşımacılığın yanı sıra turizmin en çok tercih edilen alanlarından birisi olan deniz yolu ve limanlar giderek daha fazla önem kazanmaya başlamasıyla birlikte bu alanda kalifiyeli insanların yetiştirildiği, alana dair bütün bilgilerin aktarıldığı, mezun olduklarında iş hayatlarında rahatlıkla çalışabilecek donanımlı insanların eğitim gördüğü bir bölümdür.

Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 yıllık bir ön lisans eğitimine sahiptir. Bu bölümü tercih edecek öğrenciler; deniz ticareti ve hukukuna dair detaylı bilgi birikimine sahip olmalı, gemilerde uzun süre seyahatlere dayanabilecek durumda olmalı, bunun yanı sıra deniz tutması gibi herhangi bir sorun yaşamamalıdırlar. İşletmeciliğin ve girişimciliğin önemli olduğu bu bölümde öğrenciler kendilerini bu alanlarda geliştirirlerse bir adım öne geçmiş olurlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Mezunları Ne İş Yapar?

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları, gemi taşımacılığına dair bütün işlemleri yapabilen, resmi belgeleri doğru bir şekilde hazırlayabilen ve bulundukları alandaki mevzuatları gerekli şekilde yerine getirebilecek çalışmalar yapabilen kişilerdir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları ne iş yapar sorusuna yanıtlayacak olursak; bir yerden başka bir yere gidecek olan geminin yakıt, su ve yolculukta yenecek olan yemeklerin tedariğini sağlar, yolculuğun güvenli bir limanda son bulabilmesi için gerekli araştırmaları ve belgeleri hazırlar, geminin limana yanaşması ve demir atması sırasındaki izinleri alır gerekli evrakları hazırlar.

Bölüm mezunları bir geminin limandan çıkışından ve yeni bir limana ulaşana kadar geçen süre zarfında yapılacak bütün işlemleri yapabilme kapasitesine sahiptir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusuna yanıt verecek olursak, bölümün eğitim süresi 2 yıl ön lisans olarak belirlenmiştir. Bölümü okuyacak öğrencilerin bazı özelliklere sahip olmaları beklenmektedir. Uzun sürecek gemi yolculuklarına dayanıklı olup bulundukları ortama uyum sağlama, deniz hukukuna dayalı bilgileri hafızalarında iyi bir şekilde tutabilme, geminin alacağı yolu ve geçecek süreyi iyi hesaplayıp geminin limana güvenli bir şekilde gidebilmesini sağlamaları beklenmektedir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü öğrencileri 1. sınıfta gemi ve limancılık, genel hukuk, saha ve gemi operasyon gibi bölüme adapte olabilecekleri giriş derslerin eğitimini alırlar.

ve son sınıfta ise öğrenciler gümrük mevzuatına dair bilgiler, deniz güvenliği ve girişimcilik gibi bölümü bir arada tutan dersleri alırlar. Mezun olmadan önce gerekli stajlarını yaparak bölümü tamamlamış olurlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler şu şekildedir;

Temel Gemicilik

Genel Ekonomi

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik

Deniz Ulaştırma Yönetimi

Makro Ekonomi

Gemi Acente Yönetimi

Dış Ticarette Gümrük İşlemleri

Gemi ve Filo Yönetimi

Liman İşletmeciliği ve Yönetimi

Gemi Makineleri Bilgisi

Denizde Haberleşme

Gemi Kiralama ve Brokerlik

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü dersleri gemi, liman, deniz iletişimi gibi konularda öğrencileri donanımlı hale getirip bu alanlarda kalifiyeli bireylerin çalışmalarına olanak sağlar. Deniz lojistiğinin yanı sıra turizm odaklı olarak gelişen sektör son dönemlerde tercih noktasında ön plana çıkmaktadır.

2 yıllık eğitim hayatlarında derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler “Deniz ve Liman İşletmeciliği Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanmış olurlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Kamuda İş Olanakları?

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları nerelerde çalışır sorusuna yanıt verecek olursak; Dünya genelinde uluslararası taşımacılığın büyük bir çoğunluğunun deniz yoluyla yapılmasının yanı sıra ülkemizde bulunan limanların coğrafi açıdan önemli bir noktada yer almaları bu alanda çalışmak isteyenler için oldukça avantajlı bir durumdur.

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunları iş imkanları konusunda sektörün büyümesiyle birlikte daha rahat bir konumdadır. Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunlarının kamuda iş olanakları yok denecek kadar azdır. Devlet deniz işletmeciliği ve şehir hatlarında gibi alanlarda çalışabilme imkanları vardır. Son yıllarda yapılan atamalara bakıldığında bölüme herhangi bir kadro açılmamıştır. Bu da mezunların özel sektöre daha çok yönelmelerine sebebiyet vermektedir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Özel Sektörde İş Olanakları?

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamu kurumlarına oranla bir hayli fazladır. Özellikle liman işletmeciliğinin ön plana çıktığı, İstanbul, İzmir, İzmit, Antalya ve Hatay gibi şehirlerimizde iş bulabilme imkanları daha fazladır. Mezunların özel sektörde rahat bir şekilde iş bulabilmeleri için yabancı dillerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği mezunlarının çalışabilecekleri bazı yerler ise; deniz lojistik şirketleri, deniz turizm şirketleri, liman içerisinde görev alan 500 grostondan küçük teknelerin kaptanlığı, yerli ve yabancı liman işletmeciliği, güverte zabitliği, gemi acentaları ve armatörlük gibi birçok farklı alanda çalışma hayatlarına devam edebilirler.

Ekonomik şartların artık daha fazla göz önüne alındığı bu dönemde, deniz yolunun diğer olanaklara göre maliyet açısından oldukça uygun olması bu alanın gözde bir meslek olarak ön plana çıkmasına imkan sağlamaktadır.



