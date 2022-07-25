Diş Hekimliği mezunları ne iş yapar? Diş Hekimliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Diş Hekimliği mezunları oldukça geniş bir çalışma alanına sahiplerdir. Diş Hekimliği ağız ve diş sağlığına verilen önemin iyice arttığı bu dönemlerde tercih edilen en prestijli bölümlerden birisidir. Diş, çene ve damak gibi çeşitli alanlarda uzmanlık kazanabilirler. Bölümü başarıyla bitiren mezunlar “Diş Hekimi” unvanına sahip olurlar.

Diş Hekimliği Bölümü Nedir?

Diş Hekimliği tıbbın uzmanlık alanlarında birisine dahil olmaktadır. İnsan sağlığını korumayı ve iyileştirmek üzerine olan bu meslek hastaların diş, diş eti, çene ve ağız boşluğunda oluşabilecek herhangi bir sorunu giderebilecek ya da alternatifler üretebilecek bir tıp bilimidir.

Diş Hekimliği bölümü 5 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü tercih edecek bireylerin bir konu üzerine uzun süre yoğunlaşma, kimsenin görmediği detayları görüp çözümleyebilme, el ve göz koordinasyonu ileri düzey olmasıyla birlikte hastalarla iyi iletişim kurup onları rahatlatabilen bireyler olmaları beklenmektedir. Bu özelliklerin öğrencilere aktarılabilmesi için eğitim hayatlarında uygulamalara daha fazla yer verilmektedir.

Diş Hekimliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Diş Hekimliği hastanın ağız ve diş sağlığına yönelik her konuda iyileştirme yapabilecek donanımdadır. Diş Hekimleri ağız ve diş yoluyla ortaya çıkmış sorunları gidermek için çalışmalar yapmaktadırlar.

Diş Hekimliği mezunları, öncelikle hastayı iyi bir dinleyici olarak dinleyerek şikayetinin ne olduğunu anlarlar. Daha sonrasında hastanın belirtmiş olduğu şikayet üzerine bir çalışma planı hazırlarlar. Hastanın ağız ve diş yapısında bulunan sorunları belirleyerek gerekli tedaviyi oluşturmak üzere yol haritası belirlerler. Yapılan tedavi sonucunda hastanın durumdan haberdar edilmesi ve bu gibi durumlarla karşılaşmamaları için bilgilendirme yaparlar.

Diş Hekimleri almış oldukları eğitimlerle diş çekimi, dolgu, implant, porselen kaplama, gerekli durumlarda 20’lik diş çekimi, diş taşı temizliği, çarpık ve eğri çıkmış dişlerin düzgün bir forma kavuşabilmeleri için tel tedavisi başlıca yaptıkları işlere örneklerdir.

Diş Hekimliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Diş Hekimliği bölümü eğitim süresi 5 yıl lisans eğitimi olarak belirlenmiştir. Bu bölümü tercih edecek kişilerde bazı özelliklerin olması gerekmektedir. Uzun ve yoğun ders temposundan geçen öğrencilerin dikkatli olmalarının yanı sıra sabırlı olmaları, el parmak kombinasyonunu yeteri düzeyde yapabilmeleri, yaptıkları işte estetik anlayışlarının yüksek olması, insanlarla iyi iletişim kuran ve ekip çalışmalarında uyumlu olmaları gerekmektedir.

Diş Hekimliği genel olarak bütün fakültelerde aynı dersler üzerinden ilerler. Hazırlık haricinde 5 yıl olan bölümde 1. ve 2. sınıfta öğrencilere anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilgileri verilmektedir. Bunun yanı sıra ilk sınıflarda kullanılan temel aletlerin ne işe yaradıkları ve hangi tedavilerde kullanıldıkları bilgileri verilir.

Daha sonrasında öğrenciler 3. sınıfa geçtiklerinde artık daha fazla diş hekimliğiyle ilgili konularda bilgilendirilmek üzere eğitim alırlar. Kliniklerde öğrendikleri bilgileri uygulayabilme aşamasıyla beraber kolaydan zora doğru tedavilerin nasıl gerçekleştiklerini öğrenirler.

Staj ve uygulama üzerine geçen eğitim hayatları sonucunda başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Diş Hekimliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini diş hekimliği bölümü üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler şu şekildedir;

Fizik

Kimya

Diş Hekimliği Tarihi

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Diş Anatomisi ve Fizyolojisi

Fizyoloji

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Sinir Sistemi

Ortodonti

Protetik Diş Tedavisi

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Tedavisi

İmplantoloji

Diş Hekimliği Radyolojisi

Genel Anestezi

Ağzı Histolojisi ve Embriyoloji

Çene - Yüz Cerrahisi

Diş Hekimliği bölümü dersleri, diş hekimliğini en zor bölümlerden birisi yapmaktadır. Tıbbi terimlerin çoğunlukta olması ve aynı zamanda uygulamalı derslerin yoğun geçmesi bölümü en değerli, tercihlerde en üst sıralarda yer almasına sebebiyet vermektedir.

10 yarıyıllık eğitimleri süresince sorumlu oldukları dersleri başarı ile bitiren öğrenciler “Diş Hekimliği Lisans Diploması” almaya hak kazanmış olurlar.

Diş Hekimliği Bölümü Kamuda İş Olanakları?

Diş hekimliği mezunları nerelerde çalışır sorusuna yanıt bulacak olursak, öncelikle diş hekimliği bölümünü okuyan öğrencilerin Diş Hekimliği Uzmanlığı Sınavı olarak bilinen (DUS) sınavını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Daha sonrasında mezunlar kariyerlerine birçok alanda devam edebilirler.

Diş hekimliği mezunları iş imkanları konusunda oldukça rahatlardır. Yapılan araştırmalar sonucunda mezunların en geç 6 ay gibi kısa bir sürede iş sahibi oldukları bilinmektedir. Diş hekimliği mezunlarının kamuda iş olanakları; eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, ağız ve diş sağlığı hastanelerinde iş imkanları bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra gerekli şartları yerine getiren ve belirlenen akademik sınavlarda başarı gösteren öğrenciler diş hekimliği fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalışma imkanına sahip olurlar.

Diş Hekimliği Bölümü Özel Sektörde İş Olanakları?

Diş hekimliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları bir hayli fazladır. Ağız ve diş sağlığına verilen önemin gün geçtikçe artmaya devam etmesiyle birlikte diş hekimlerine olan ihtiyaç sürekli olarak artmaktadır. Diş hekimleri özel hastanelerde, özel kliniklerde ya da kendi açacakları muayenehanelerde çalışma hayatlarını sürdürebilirler.

Diş hekiminin muayenehane açmadan önce Türk Diş Tabipler Odası’na başvurması ve daha sonrasında Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izin belgesini alması gerekmektedir. Gerekli belgeleri alan diş hekimi daha sonrasında Maliye Bakanlığına bildiri yaptıktan sonra muayenehanesini açabilir.

Ülkemizde nüfus artışı göz önüne alındığında diş hekimlerine olan ihtiyacın oldukça fazla olduğu bilinmektedir. En zor bölümlerden birisi olarak bilinen diş hekimliği, iş hayatında ise en kolay iş bulan mesleklerden birisi olarak bilinmektedir.



