Ameliyatı 9 saat süren Berna Laçin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "Mucizeyi gerçekleştirdi..."

Oyuncu ve sunucu Berna Laçin'in yıldızı özellikle 90'lı yıllarda parlamış, son yıllarda ise sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Berna Laçin, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin kötü haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Yaşadığı omurilik sorunu nedeniyle acil hastaneye kaldırılan Berna Laçin, yaklaşık 9 saat süren çok zor ameliyat geçirdi.

Yürüdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Berna Laçin, yürürken "Yastık dikerek, Mahmure" şarkısını ve Seda Sayan'ın meşhur "çorap kadını" sözlerini söyledi.

Berna Laçin, yeniden yürüdüğü anları mutlulukla paylaşarak 'Mutlu son, 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi…' notunu düştü.

"GAYRET ETTİM"

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Tedavimi gerçekleştiren Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu'na ve tüm ekibine minnettarım. 9. kat beni şefkatle kucakladı. Öyle bir bakım ki böylesi dünyada yoktur. Kendimi koşulsuz teslim ettim. Çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim.

Ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım. Azmi Hoca yine bir mucizeyi gerçekleştirdi, onun için bu ilk değil ama hayatını değiştirdiği herkes için o tek. Sayesinde her zamankinden de dimdik buradayım. Dualarınıza minnettarım."









