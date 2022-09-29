Ameliyatla 60 kilo vermişti! Mayolu paylaşımı olay oldu

Mide küçültme ameliyatı olan ünlüler arasında yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu son olarak bikinili bir poz paylaştı.

Denizi girmeden önce kamerayı kenara koyarak mayosunu düzelten oyuncunun görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaşımını görenler "Ne gerek var böyle bir şeye","Fiziğini sergilemek için boş bir paylaşım"," Çok güzelsin","Zayıflık bu kadına yakıştı" yorumları yaptı.



