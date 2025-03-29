Sezen Aksu sessizliğini bozdu! 'Aklıselime çağrımdır' diyerek duyuru yayınladı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin hemen ardından gözaltına alınmasıyla başlayan süreç tutuklanmasıyla devam etti. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurdun birçok yerinde eylemler ve protestolar başladı.

Bazı ünlü isimler yaşanan bu sürece destek gösterirken bazıları ise sessiz kalmayı tercih etti.

Pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı bir duyuru ile Ekrem İmamoğlu’nun ve birçok belediye başkanının görevden alınmasıyla başlayan süreci değerlendirdi.

Aksu’nun “Aklıselime çağrımdır!” başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi:

'GÖREV BİLİYORUM'

''Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim. Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum.

Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir. Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla...

Sezen Aksu''