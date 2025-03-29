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Sezen Aksu sessizliğini bozdu! 'Aklıselime çağrımdır' diyerek duyuru yayınladı

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanmasından sonra vatandaşlar kararı protesto etmek için Saraçhane'de İBB binasının önüne toplandılar. Günlerce süren protestolarda birçok kişi gözaltına alındı. Bazı ünlü isimler Ekrem İmamoğlu'na destek verirken bazıları da sessiz kaldı. Sezen Aksu 'Aklıselime çağrımdır' diyerek sessizliğini bozdu.

Sezen Aksu sessizliğini bozdu! 'Aklıselime çağrımdır' diyerek duyuru yayınladı
Öznur Yaslı İkier

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin hemen ardından gözaltına alınmasıyla başlayan süreç tutuklanmasıyla devam etti. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurdun birçok yerinde eylemler ve protestolar başladı.

Bazı ünlü isimler yaşanan bu sürece destek gösterirken bazıları ise sessiz kalmayı tercih etti.

miting

Pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı bir duyuru ile Ekrem İmamoğlu’nun ve birçok belediye başkanının görevden alınmasıyla başlayan süreci değerlendirdi.

Aksu’nun “Aklıselime çağrımdır!” başlıklı yazısında şu satırlara yer verdi:

SEZEN AKSY

'GÖREV BİLİYORUM'

''Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan fiziki acıdan çok daha ağrılı, sancılı, derin bir üzüntü içindeyim. Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi görev biliyorum.

Bu kadar insanın sesini dinlemek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun yapmak, insan haklarını asla ihlal etmemek, hele geleceğimiz gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza karşı sizin görevinizdir. Bu söylediklerimi makulün ölçütü ile değerlendirmeniz umuduyla...

Sezen Aksu''

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Sezen Aksu Ekrem İmamoğlu dava sonucu ekrem imamoğlu operasyonu
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