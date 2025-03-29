29 Mart 2025 (Bu akşam) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi

29 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında. Bu akşam ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler 'hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna yanıt arıyor. İşte kanalların güncel yayın akışı listesi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20:00'da Piyasa dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00 Hudutsuz Sevda dizisi ekrana gelecek.

Star Tv'de ise saat 20:00'daVizontele Tuuba filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

29 MART GÜNCEL TV REHBERİ:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo ile Güllüşah

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Şabaniye

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:30 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Görevimiz Tatil

15:15 Başka Bir Gün

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:50 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:20 Terminatör 2 : Mahşer Günü

00:50 Bir Gece Masalı

05:00 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

14:00 Sahipsizler

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Vizontele Tuuba

22:30 Vizontele Tuuba

00:45 Sahipsizler

03:000 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hudutsuz Sevda

22:45 Dokunmayın Şabanıma

00:30 Şahane Hayatım

03:00 Son Yaz

05:30 Kefaret

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yumurcak

15:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:15 Arka Sokaklar

02:30 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:20 Yedi Numara

07:15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

07:35 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

08:55 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

12.10 3'te 3

13:30 Vefa Sultan

17:35 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

18:00 Ramazan Sevinci

19:45 Ana Haber

20.10 Gönül Dağı

00:15 Vefa Sultan

01:45 3'te 3

02:45 Bir Zamanlar İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin