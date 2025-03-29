29 Mart 2025 (Bu akşam) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı listesi

29 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında. Bu akşam ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler 'hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna yanıt arıyor. İşte kanalların güncel yayın akışı listesi...
Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.
Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20:00'da Piyasa dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelecek.
Now Tv'de saat 20:00 Hudutsuz Sevda dizisi ekrana gelecek.
Star Tv'de ise saat 20:00'daVizontele Tuuba filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İbo ile Güllüşah
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Şabaniye
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:30 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Görevimiz Tatil
15:15 Başka Bir Gün
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:50 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:20 Terminatör 2 : Mahşer Günü
00:50 Bir Gece Masalı
05:00 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
14:00 Sahipsizler
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Vizontele Tuuba
22:30 Vizontele Tuuba
00:45 Sahipsizler
03:000 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hudutsuz Sevda
22:45 Dokunmayın Şabanıma
00:30 Şahane Hayatım
03:00 Son Yaz
05:30 Kefaret
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yumurcak
15:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
23:15 Arka Sokaklar
02:30 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:25 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:20 Yedi Numara
07:15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
07:35 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları
08:55 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları
12.10 3'te 3
13:30 Vefa Sultan
17:35 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
18:00 Ramazan Sevinci
19:45 Ana Haber
20.10 Gönül Dağı
00:15 Vefa Sultan
01:45 3'te 3
02:45 Bir Zamanlar İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
Okuyucu Yorumları 0 yorum