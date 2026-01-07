Ameliyattan sonra penisi kısaldı! Açtığı dava sonuçlandı

Peyronie hastalığının tedavisi için yapılan bir işlem sonucunda penisi kısalan ve ereksiyon sorunu yaşayan bir adam, tazminat almayı başardı. Mahkeme, 52 yaşındaki adam lehine karar verdi ve kendisine 20.000 euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Ekim 2011'de başlayan bir penis rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bir doktora danıştıktan sonra Santa María del Rosell Hastanesi üroloji bölümüne sevk edildi. Adamın Peyronie hastalığı teşhisi ilk olarak burada konuldu. Hastane tarafından adama bu durum için ilaç tedavisine başlaması tavsiye edilmişti, ancak bu tedavi işe yaramayınca doktorlar korporoplasti ameliyatı önerdiler.

BİLGİ VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ameliyat Ekim 2012'de gerçekleştirildi ancak işlem sonrasında bazı komplikasyonlar yaşadı. Adam, ereksiyon sorunu, sürekli ağrı ve penis uzunluğunda önemli bir azalma yaşadığını iddia etti. Ayrıca artık normal cinsel ilişki kuramadığını da söyledi. Dava dilekçesinde, adam kendisine söz konusu riskler hakkında hiçbir zaman bilgi verilmediğini iddia etti. Mahkeme, rıza sürecinde kendisine doğru bilgi verilmediğine inanarak, kendisine tazminat ödenmesine karar verdi.