70 yaşında "Balım peteğim" sözüne inandı, 7 milyon lirası gitti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Şimşek, evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etti.

40 yaşında eşini kaybettikten sonra beş çocuğunu tek başına büyüten Şerife Şimşek, olayların yaklaşık bir buçuk yıl önce başladığını söyledi.

"İÇİME BİR KIPIRTI GELDİ"

İddiaya göre 45 yaşındaki Mehmet D. ile bir muz tarlasında tanışan Şimşek, o dönem Mehmet D.’nin yabancı uyruklu bir kadınla birlikte olduğunu, ancak ayrıldığını ifade etti.

"Bana bal peteğim derdi. Çok tatlı dilliydi. İçime bir kıpırtı geldi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

"EVİMİ ELİMDEN ALDI, KENDİ DAİRESİNİ VERMEDİ"

Şimşek’in iddiasına göre Mehmet D., mülk takası yapacaklarını söyleyerek kendisini tapu dairesine götürdü. Kendi dairesini Şimşek’in üzerine yapacağını vaat eden Mehmet D.’nin, 7 milyon TL değerindeki dubleks evi kendi üzerine aldığı öne sürüldü.

Şimşek yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Mehmet bana ne yaptı bilmiyorum kandırdı beni, içime bir kıpırtı geldi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim 7 milyon TL değerindeki evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi"

400 BİN TL DETAYI

Şimşek, tapu işlemleri sırasında banka hesabına 400 bin TL yatırıldığını ancak işlemlerin ardından bu paranın geri çekildiğini de iddia etti.

Torunundan, üzerine kayıtlı dubleks dairesi olduğunu öğrendiğini söyleyen Şimşek, "Seni Hatay’a götüreceğim, orada evleniriz" sözleriyle kandırıldığını belirtti. Çiftin bir süre Hatay’da birlikte olduğu da öne sürüldü.

"NE OLDU BİZİM HAYALLERİMİZ?"

Yaşadığı pişmanlığı canlı yayında dile getiren Şimşek, "Yalancı Mehmet, hani evlenecektik? Ne oldu bizim hayallerimiz?" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

İddiaya göre Mehmet D.’nin evi sattığı ve Şimşek ile tüm iletişimini kestiği öne sürüldü.

MEHMET D. İDDİALARI REDDETTİ

Yaşananların ardından Mehmet D. de canlı yayına bağlandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet D. emlakçı olduğunu ve evin Şerife Şimşek’in rızasıyla devredildiğini savundu.

Program sunucusu Müge Anlı, duydukları karşısında "İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.