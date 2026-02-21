İnsan hayret ediyor: Yapay zeka partnerlerle buluşma deneyimi sunan kafe açıldı!

Bir yapay zeka ilişki uygulaması, "dünyanın ilk yapay zeka flört kafesi” olarak tanımladığı sıra dışı bir etkinliğe imza attı. New York’taki bir bar, bir geceliğine kafeye dönüştürüldü. Ancak masanın karşısında bir insan değil, telefon ekranındaki yapay zeka partner vardı.

EVA Cafe adı verilen pop-up etkinlikte kullanıcılar küçük masalara oturarak içeceklerini sipariş etti ve akşamı, uygulama üzerinden oluşturdukları yapay zeka partnerleriyle sohbet ederek geçirdi. Her masada bir kişi ve tam karşısında yerleştirilmiş bir telefon standı bulunuyordu. Ekranda ise farklı görünümlere sahip, gerçekçi kadın ya da erkek avatarlar yer alıyor; kullanıcılarıyla doğrudan konuşuyordu. Bu deneyim, insan–teknoloji ilişkilerinin nereye evrileceği konusunda soru işaretleri yarattı. Yapay zeka ilişkileri birçok kişi için kulağa korkutucu gelse de veriler aslında bu ilişkilerin tahminimizden daha sık kurulduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmalara göre 30 yaş altındaki erkeklerin yaklaşık üçte biri, kadınların ise dörtte biri yapay zeka partnerlerle etkileşim kurduğunu belirtiyor. Sohbet etmek, gülmek, hikaye paylaşmak ve duygusal bağ kurmak yaygınlaşmış durumda.

2025 tarihli Common Sense Media raporuna göre 13-17 yaş arasındaki gençlerin yüzde 72’si en az bir kez yapay zeka arkadaş kullandığını ifade ediyor. Yüzde 52’si ayda birkaç kez bu tür uygulamalara başvururken, yüzde 33’ü sosyal etkileşim ve ilişki amacıyla yapay zekadan destek alıyor. Bu kulağa son derece garip ve alışılmadık gelen 'ilişkiler' hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

