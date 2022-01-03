Amerika Birleşik Devletleri’nde akılalmaz doğum! İkiz bebeklerini farklı yıllarda doğurdu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan haftalık dergi People’da tüm dünyanın ilgisini çeken bir olay yer aldı. Kaliforniya’da yaşayan Fatima Madrigal ve Robert Trujillo çiftinin ikiz bebekleri 2021 yılını 2022 yılına bağlayan gece yarısı dünyaya geldi. İkiz bebeklerin doğumları arasında 15 dakika fark bulunması ise 2 milyonda bir görülecek ender bir olayın gerçekleşmesine neden oldu. İkizler farklı gün, ay ve yıllarda doğan bebekler olarak tıp tarihine geçmeyi başardı.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI

Küçük Aylin Yolanda Trujillo ve erkek kardeşi Alfredo Antonio Trujillo, 2022 yılına kısa bir süre kala 15 dakikayla arayla Natvidad Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi. Alfredo saat 23.45’te 2 kilo 749 gram, kız kardeşi Aylin ise saat 00.00’da 2 kilo 664 gram olarak doğdu. İkiz kardeşlerin doğumları arasındaki 15 dakikalık fark yıl değişikliğine neden oldu.

Bu ilginç olay hastanenin de dikkatini çekti. Hastane tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı!. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor:2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı.



