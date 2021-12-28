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Doğumlarının arasında bir gün var! Çift vajinası olan anne, iki çocuğuna aynı anda hamile kaldı

28.12.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Megan Phipps isimli bir kadın, iki rahimle doğdu. Çift vajinası bulunan kadın Phipps, evlendikten sonra iki rahminden de hamile kaldı. Çocuklarından biri doğum sırasında vefat ederken diğeri ise prematüre bir şekilde doğdu ve zorlu bir hayat mücadelesi sonunda yaşama tutunmayı başardı.

Doğumlarının arasında bir gün var! Çift vajinası olan anne, iki çocuğuna aynı anda hamile kaldı

Megan Phipps isimli bir kadın çift vajinayla dünyaya geldi. 2 çocuk annesi olan kadın üçüncü çocuğuna hamile kaldığını öğrendiğinde oldukça zor bir serüvene giriştiğinden habersizdi. İki rahminden aynı anda hamile kaldığını öğrenen kadın çocuklarının sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için sağlıklı ve özenli bir hayat sürdürmeye başladı. Ancak bütün çabalarına rağmen erken gerçekleşen doğumda bir bebeğini kaybetti. Diğeri ise prematüre bir şekilde dünyaya geldi ve destek yaşam tedavileri sayesinde hayatta kalmayı başardı.

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DOKTORLAR YAŞAMA İHTİMALİ DÜŞÜK DEMİŞTİ

Doktorlar iki ayrı rahimde aynı anda dünyaya gelen bebeklerin yaşama şansının düşük olduğunu belirtti. Ancak bebeklerden biri tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı başardı. 453 gram ağırlığında doğan bebek, 111 günlük tedavinin ardından 6,5 kiloya geldi ve taburcu edildi.

DOĞUMLAR 1 GÜN ARAYLA GERÇEKLEŞTİ

İki bebek 1 gün arayla henüz 22 haftalıkken dünyaya geldi. Hayatını kaybeden bebeğin sadece bir gün hayatta kalabildiği ve doğumdan ertesi gün yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hayatta kalan bebeğe ise Reece ismi verildi.

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