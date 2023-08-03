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  4. Amerika'da Lionel Messi çılgınlığı devam ediyor! Yine maça damga vurdu...

Amerika'da Lionel Messi çılgınlığı devam ediyor! Yine maça damga vurdu...

03.08.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MLS ve Meksika Ligi takımlarının yer aldığı Leagues Cup'ın son 32 turunda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile Orlando City karşı karşıya geldi. Müsabaka; Inter Miami'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Lionel Messi attığı 2 golle karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu. İşte detaylar...

MLS ve Meksika Ligi ekiplerinin yer aldığı Leagues Cup'ta heyecan devam ediyor. Grup etabında Cruz Azul ve Atlanta United engellerini kayıpsız geçen Inter Miami, son 32 turunda Orlando City ile kozlarını paylaştı. DRV PNK Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter Miami'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Josef Martinez ile 7. ve 72. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.

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Bu skorun ardından Inter Miami, adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

LIONEL MESSI KASIRGASI DEVAM EDİYOR!

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ABD'ye ayak bastığı günden bu yana büyük bir ilgiyle karşılanan Lionel Messi, yeni takımına çabuk alıştı. Şu ana kadar Inter Miami formasıyla 3 maça çıkan Arjantinli yıldız, 5 gole ulaştı. Messi gollerinin yanı sıra 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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