Amerika'da Lionel Messi çılgınlığı devam ediyor! Yine maça damga vurdu...

MLS ve Meksika Ligi ekiplerinin yer aldığı Leagues Cup'ta heyecan devam ediyor. Grup etabında Cruz Azul ve Atlanta United engellerini kayıpsız geçen Inter Miami, son 32 turunda Orlando City ile kozlarını paylaştı. DRV PNK Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter Miami'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Josef Martinez ile 7. ve 72. dakikalarda Lionel Messi kaydetti.

Bu skorun ardından Inter Miami, adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

LIONEL MESSI KASIRGASI DEVAM EDİYOR!

ABD'ye ayak bastığı günden bu yana büyük bir ilgiyle karşılanan Lionel Messi, yeni takımına çabuk alıştı. Şu ana kadar Inter Miami formasıyla 3 maça çıkan Arjantinli yıldız, 5 gole ulaştı. Messi gollerinin yanı sıra 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

