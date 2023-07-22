Amerika'da Lionel Messi kasırgası erken başladı! 90+4. dakikada topun başına geçti ve...

Paris Saint-Germain ile geçirdiği iki sezonun ardından sözleşmesinin sonuna gelen Lionel Messi, sürpriz bir kararla Avrupa kariyerini noktalamış ve MLS ekibi Inter Miami'nin yolunu tutmuştu. Arjantinli yıldız; Amerika'da büyük bir sevgi seliyle karşılanırken, ilk maçına çıktı.

Inter Miami, MLS'e verilen arada Meksika ve ABD takımlarının katılımıyla düzenlenen kupada Cruz Azul ile karşı karşıya geldi.

DRV PNK Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter Miami'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Robert Taylor ve 90+4. dakikada Lionel Messi kaydetti. Cruz Azul'un tek sayısı ise 65. dakikada Uriel Antuna'dan geldi.

MAÇA 54. DAKİKADA DAHİL OLDU

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 54. dakikada Cremaschi'nin yerine oyuna dahil olan Messi, 90+4. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti.

DAKİKA 90+4: MÜTHİŞ GOL!

Yıldız futbolcu, kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Messi'nin frikiği, sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

