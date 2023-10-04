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Amerika'da yaşayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yıldızı Sercan Badur acil ameliyata alındı! Hastaneden paylaşım yaptı

04.10.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de hayat verdiği Necati karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Sercan Badur bir süredir Amerika'da yaşıyordu. Ünlü oyuncunun acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi. Babur safra kesesinden operasyon geçirdi.

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle yıldızı parlayan Sercan Badur Güllerin Savaşı, Masum Değiliz ve Tövbeler Olsun dizileriyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Badur bir süredir Amerika'da yaşamını sürdürüyordu.

ÖYLE BİR

Badur son paylaşımıyla hayranlarını üzdü. NewYork'ta bulunan Presbyterian Queens Hospital'da bıçak altına yatan ünlü oyuncu hastaneden çekilen karelerini Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Sercan Badur 1

Sercan Badur fotoğrafın altına "Üzülme safra kesem Beni terk eden ilk kişi sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum." notunu düştü. Ünlü ismin gönderisine takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

Sercan Badur 2

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