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Amerika’da yeni akım! Yeni doğan bebeklerine Marvel kahramanın isimlerini koyuyorlar

22.10.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde Marvel Sinematik Evreni’ndeki karakterler bir kez daha popüler oldu. Karakterlerin isimlerine ailelerin ilgisi her geçen gün artıyor. Thanos, Loki, Valkyrie gibi isimler 2020’de en fazla tercih edilen isimler oldu.

Amerika’da yeni akım! Yeni doğan bebeklerine Marvel kahramanın isimlerini koyuyorlar

Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni doğan çocuklara Marvel evrenindeki karakterlerden esinlenerek verilen isimlerin adların sayısı arttı. Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Marvel Sinematik Evreni’ndeki karakterlerin isimleri yeni çocuk sahibi olan ailelerin arasında her geçen gün rağbet görüyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Galaksinin Koruyucuları serisinin Star-Lord olarak da bilinen baş karakteri Peter Jason Quill'in adı, serinin ilk filminin 2014'te yayımlanmasından bu yana yükselişte. 2014'te 5 erkek bebeğe Quill ismi verilirken, 2020'de 42 erkek bebeğe ve 5 kız bebeğe bu ad verildi. Quill'i farklı filmlerde Chris Pratt ve Chris Cox gibi oyuncular canlandırmıştı.

THOR FİLMİNİN KARAKTERİ YÜKSELİŞTE

Marvel evrenindeki ünlü karakterlerden filmlerde Tom Hiddleston’ın canlandırdığı Loki’nin adı da popülerliği yükselen seçimler arasındaki yerini aldı. İlk Thor filminin 2011 yılından yayınlanmasından 1 yıl öncesinde 55 erkek bebeğin ismi Loki olurken, bu sayının filmin piyasaya çıkmasıyla 71’e yükseldiği açıklandı. 2020 yılında 130 erkek bebek ve 5 kız bebeğe Loki adı verildi.

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SON DÖNEMDE POPÜLER OLAN İSİM: THANOS

Marvel Sinematik Evreni’ndeki en güçlü kötü karakterlerden biri olan Thanos’un adı son dönemde ilgi görüyor. 2004 ve 2007 yılları arasında birkaç kez kullanılan isim, Thanos ismi Avengers, Yenilmezler ve Galaksinin Koruyucuları serilerinin sinemalarda izleyicilerle buluşmasının ardından 2019'da 18 erkek bebeğe verildi.

2017'de yayımlanan Thor: Ragnarok filminde Tessa Thompson'ın canlandırdığı Valkyrie karakterinin adıysa, aynı yıl içinde 63 kız bebeğe verilmişti. Bu sayı 2018'de 75'e, 2020'deyse 128'e yükseldi.

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