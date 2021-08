Thor: Love And Thunder setinden ilk kare geldi! Cristian Bale’i görenler tanıyamadı

Ünlü aktör Christian Bale, Thor: Love And Thunder filminin Malibu’daki setinde ilk kez görüntülendi. 47 yaşındaki yıldız, çizgi romanda 2012 yılında tanıtılan Gorr The God Butcher adlı kötü karaktere hayat veriyor. Bale, filmin setinde yüzü protez makyajla tamamen kaplı halde görüldü.

THOR: LOVE AND THUNDER HAKKINDA

Taika Waititi'nin yönettiği Thor: Love and Thunder filminin oyuncu kadrosunda; Thor Odinson rolünde Chris Hemsworth, Valkyrie rolünde Tessa Thompson, Jane Foster (The Mighty Thor) rolünde Natalie Portman, Lady Sif rolünde Jaimie Alexander, Star-Lord rolünde Chris Pratt boy gösterecek. Filmin kötü adamı olarak Christian Bale karşımıza çıkacak. Thor: Love and Thunder filminin 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.