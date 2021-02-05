Thor: Love and Thunder filminden sızan görüntüler şaşırttı

Natalie Portman, Marvel’ın romantik komedi filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimlerine katıldı.
Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği Thor: Love and Thunder filminin çekimleri Avustralya'da son sürat devam ediyor. Sosyal medyaya sızan fotoğraflara göre çekimlere son dahil olan oyuncu Natalie Portman oldu. Fotoğraflarda Natalie Portman’ı ata binerken görüyoruz.
BREAKING - More set pics revealed from Thor - Love and Thunder featuring @chrishemsworth, @prattprattpratt , #NataliePortman, @karengillan and @seangunn ????????#MarvelFansKerala #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/mCsyK5x5Us— Marvel Fans Kerala (@MarvelFansKL) February 1, 2021
Natalie Portman, Thor serisinde bilim insanı Jane Foster’ı canlandırıyor. Thor: Love and Thunder filminde Jane'in kanserden muzdarip olduğu ve yeni bir Gök Gürültüsü Tanrısı olduğu Marvel Comics tarafından doğrulandı.
Taika Waititi'nin yönettiği Thor: Love and Thunder filminin oyuncu kadrosunda; Thor Odinson rolünde Chris Hemsworth, Valkyrie rolünde Tessa Thompson, Jane Foster (The Mighty Thor) rolünde Natalie Portman, Lady Sif rolünde Jaimie Alexander, Star-Lord rolünde Chris Pratt boy gösterecek. Filmin kötü adamı olarak Christian Bale karşımıza çıkacak. Thor: Love and Thunder filminin 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.
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