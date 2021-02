Thor: Love and Thunder filminden sızan görüntüler şaşırttı

Natalie Portman, Marvel’ın romantik komedi filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimlerine katıldı.

Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği Thor: Love and Thunder filminin çekimleri Avustralya'da son sürat devam ediyor. Sosyal medyaya sızan fotoğraflara göre çekimlere son dahil olan oyuncu Natalie Portman oldu. Fotoğraflarda Natalie Portman’ı ata binerken görüyoruz.

Natalie Portman, Thor serisinde bilim insanı Jane Foster’ı canlandırıyor. Thor: Love and Thunder filminde Jane'in kanserden muzdarip olduğu ve yeni bir Gök Gürültüsü Tanrısı olduğu Marvel Comics tarafından doğrulandı.

THOR: LOVE AND THUNDER HAKKINDA

Taika Waititi'nin yönettiği Thor: Love and Thunder filminin oyuncu kadrosunda; Thor Odinson rolünde Chris Hemsworth, Valkyrie rolünde Tessa Thompson, Jane Foster (The Mighty Thor) rolünde Natalie Portman, Lady Sif rolünde Jaimie Alexander, Star-Lord rolünde Chris Pratt boy gösterecek. Filmin kötü adamı olarak Christian Bale karşımıza çıkacak. Thor: Love and Thunder filminin 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.