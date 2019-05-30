Amerika'daki bu kanunlar sizleri çileden çıkaracak!

Olivia Locher adlı fotoğraf sanatçısı “I fought the law” (Kanuna kafa tuttum) adlı çalışmasında; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eyaletlerin yürürlükten kalkmış ya da hala geçerli olan yasalarında, suç ve yasak olarak tanımlanan bazı durumları görüntülemiş. Bize de bu fotoğraflara bakıp şaşmak ile gülmek arasında gidip gelmek kalıyor.

İşte o enteresan kanunlar...

1. Alabama’da arka cepte dondurma taşımak yasak.

2. Ohio’da bir erkeğin portresi karşısında soyunmak da yasa dışı.

3. Arizona’da bir evde dört taneden fazla vibratör bulundurulamaz.

4. Nevada eyaletinde kalıp sabunun üzerine Amerikan bayrağı dikilemez.

5. Utah eyaletinde, hiç kimse kese kağıdı içerisinde kemanla sokakta dolaşamaz.

6. Oklahoma’da otomobille sevişilmesi illegal.

7. California’da yüzme havuzunun içinde bisiklet sürülemez.

8. New Jersey’de halka açık bir alanda çorbanızı höpürdeterek içerseniz tutuklanabilirsiniz.

9. Indiana’da bir erkeğin halka açık yerlerde ereksiyon olması suçtur.

10. Teksas’da çocuklara garip saç kesimleri uygulanamaz.

11. Maryland’da ağaçlara çivi çakmak, 50 dolar para cezası demek.

12. Kansas’ta çay fincanı içerisinde şarap servis edilemez.

13. Kentucky’de çimenler kırmızıya boyanamaz.

14. Louisiana’da halka açık yerlerde gargara yapmak kanuna aykırı.

15. Michigan’da, serçeleri boyayarak muhabbet kuşu olarak satmak suçtur.

16. Maine’de bir kadının çenesinin altını toz alma tüyüyle gıdıklamak yasa dışıdır.

17. Virginia’da martıların kafasına tükürmek yasalara aykırıdır.

18. Kentucky’de kurbağa yalamak yasaktır.

19. Delaware’de parfümlerin içki olarak servis edilmesi yasa dışıdır.





