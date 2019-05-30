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Amerika'daki bu kanunlar sizleri çileden çıkaracak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 30.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Belki zamanında çok gerekliydi ki ama şimdilerde bir hayli gülünç olan yasaları derleyip sizler için bir araya toparladık.

Amerika'daki bu kanunlar sizleri çileden çıkaracak!

Olivia Locher adlı fotoğraf sanatçısı “I fought the law” (Kanuna kafa tuttum) adlı çalışmasında; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eyaletlerin yürürlükten kalkmış ya da hala geçerli olan yasalarında, suç ve yasak olarak tanımlanan bazı durumları görüntülemiş. Bize de bu fotoğraflara bakıp şaşmak ile gülmek arasında gidip gelmek kalıyor.

İşte o enteresan kanunlar...

1. Alabama’da arka cepte dondurma taşımak yasak.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Alabama-cepte-dondurma

2. Ohio’da bir erkeğin portresi karşısında soyunmak da yasa dışı.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Ohio-resim-karsisinda-soyunmak

3. Arizona’da bir evde dört taneden fazla vibratör bulundurulamaz.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Arizona-dildo

4. Nevada eyaletinde kalıp sabunun üzerine Amerikan bayrağı dikilemez.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Nevada-sabuna-bayrak-dikmek

5. Utah eyaletinde, hiç kimse kese kağıdı içerisinde kemanla sokakta dolaşamaz.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Utah-kesekagidinda-keman

6. Oklahoma’da otomobille sevişilmesi illegal.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Oklahoma-arabayla-sevismek

7. California’da yüzme havuzunun içinde bisiklet sürülemez.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-California-havuzda-bisiklet

8. New Jersey’de halka açık bir alanda çorbanızı höpürdeterek içerseniz tutuklanabilirsiniz.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-New-Jersey-sapirdatarak-yiyip-icmek

9. Indiana’da bir erkeğin halka açık yerlerde ereksiyon olması suçtur.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Indiana-ereksiyon

10. Teksas’da çocuklara garip saç kesimleri uygulanamaz.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Teksas-cocuk-tirasi

11. Maryland’da ağaçlara çivi çakmak, 50 dolar para cezası demek.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Maryland-agaca-civi-cakmaku

12. Kansas’ta çay fincanı içerisinde şarap servis edilemez.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Kansaa-cay-fincaninda-sarap

13. Kentucky’de çimenler kırmızıya boyanamaz.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Kentucky-cimenleri-kirmiziya-boyamak

14. Louisiana’da halka açık yerlerde gargara yapmak kanuna aykırı.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Louisiana-gargara-yapmak

15. Michigan’da, serçeleri boyayarak muhabbet kuşu olarak satmak suçtur.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Michigan-serceyi-muhabbet-kusu-gibi-boyamak

16. Maine’de bir kadının çenesinin altını toz alma tüyüyle gıdıklamak yasa dışıdır.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Maine-gidiklamak

17. Virginia’da martıların kafasına tükürmek yasalara aykırıdır.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Virginia-martilara-tukurmek

18. Kentucky’de kurbağa yalamak yasaktır.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Kentucky-kurbaga-yalamak

19. Delaware’de parfümlerin içki olarak servis edilmesi yasa dışıdır.

Olivia-Locher-sacma-Amerikan-yasalari-Delawere-parfum-icki

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