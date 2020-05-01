Amerika’daki sağlık yetkililerine göre koronavirüsün 9 ana semptomu

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), koronovirüsle ilgili yeni bir açıklama yayımladı. CDC, Covid-19’un dokuz ana semptomu olduğuna dair insanları uyardı. Virüse maruz kaldıktan 2 ila 14 gün sonra ortaya çıkabilecek ortak semptomlar şu şekilde sıralandı;

Öksürük Nefes darlığı veya solunum zorluğu Ateş Titreme Üşüme ve titremenin tekrar etmesi Kas ağrısı Baş ağrısı Boğaz ağrısı Tat ve koku kaybı

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) adlı birim bu listede yer alan semptomların dahi yeterince kapsamlı olmadığını belirtti. Federal yetkililer ise Covid-19 için acil durum işaretleri sayılan nefes zorluğu, göğüste sürekli ağrı veya baskı, yüzde ve dudaklarda mavilik gibi belirtilerin görünmesi durumunda, insanların hemen tıbbi yardım almaları gerektiğini söyledi.

Bu ayın başında CDC, yalnızca öksürük, solunum zorluğu ve yüksek ateşi birincil semptomlar arasında göstermişti. Bu kısa liste hastalığın ortaya çıktığı Çin’deki insanlar tarafından bildirilen yaygın semptomlar göz önüne alınarak hazırlanmıştı.

EN ÇOK YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ GÖZLEMLENDİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir rapora göre 20 Şubat tarihinde Çin’de 56 bine yakın doğrulanmış vaka bulunuyordu ve bunların %87.9’unda yüksek ateş, %67.7’sinde ise kuru öksürük gözlenmişti. Ancak Amerikan Tabipler Birliği Dergisi (JAMA) tarafından yayınlana çalışmada New York hastanelerinde kabul edilebilecek kadar hasta olan 5.700 kişinin sadece %31’inde yüksek ateş tespit edildi. Dünyanın dört bir yanında hastalık nedeniyle insanlar hayatını kaybederken, Amerika’da da 1 milyon kayıtlı vaka görünüyor.