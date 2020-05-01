Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Amerika’daki sağlık yetkililerine göre koronavirüsün 9 ana semptomu

Amerika’daki sağlık yetkililerine göre koronavirüsün 9 ana semptomu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) adlı birim, Covid-19’un ana semptomları olarak önceden yalnızca ateş, öksürük, nefes darlığı veya solunum zorluğu gibi belirtileri listeliyordu.

Amerika’daki sağlık yetkililerine göre koronavirüsün 9 ana semptomu

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), koronovirüsle ilgili yeni bir açıklama yayımladı. CDC, Covid-19’un dokuz ana semptomu olduğuna dair insanları uyardı. Virüse maruz kaldıktan 2 ila 14 gün sonra ortaya çıkabilecek ortak semptomlar şu şekilde sıralandı;

  1. Öksürük
  2. Nefes darlığı veya solunum zorluğu
  3. Ateş
  4. Titreme
  5. Üşüme ve titremenin tekrar etmesi
  6. Kas ağrısı
  7. Baş ağrısı
  8. Boğaz ağrısı
  9. Tat ve koku kaybı

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) adlı birim bu listede yer alan semptomların dahi yeterince kapsamlı olmadığını belirtti. Federal yetkililer ise Covid-19 için acil durum işaretleri sayılan nefes zorluğu, göğüste sürekli ağrı veya baskı, yüzde ve dudaklarda mavilik gibi belirtilerin görünmesi durumunda, insanların hemen tıbbi yardım almaları gerektiğini söyledi.

Bu ayın başında CDC, yalnızca öksürük, solunum zorluğu ve yüksek ateşi birincil semptomlar arasında göstermişti. Bu kısa liste hastalığın ortaya çıktığı Çin’deki insanlar tarafından bildirilen yaygın semptomlar göz önüne alınarak hazırlanmıştı.

EN ÇOK YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ GÖZLEMLENDİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan bir rapora göre 20 Şubat tarihinde Çin’de 56 bine yakın doğrulanmış vaka bulunuyordu ve bunların %87.9’unda yüksek ateş, %67.7’sinde ise kuru öksürük gözlenmişti. Ancak Amerikan Tabipler Birliği Dergisi (JAMA) tarafından yayınlana çalışmada New York hastanelerinde kabul edilebilecek kadar hasta olan 5.700 kişinin sadece %31’inde yüksek ateş tespit edildi. Dünyanın dört bir yanında hastalık nedeniyle insanlar hayatını kaybederken, Amerika’da da 1 milyon kayıtlı vaka görünüyor.

Mart ayı sonlarında İngiltere’de bir grup kulak, burun, boğaz doktoru Güney Kore, İtalya gibi yüksek Covid-19 vakalarında sahip yerlerde hastaların tat ve koku kaybı yaşadığına ilişkin raporların detaylandırıldığı açık bir mektup yayınladılar. O günden beri, tek başına veya diğer Covid-19 belirtileriyle birlikte görülen tat ve koku kaybı yaşandığına dair hastaların yaptığı bildirimlerde artış gözleniyor. CDC, ABD’deki koronavirüse yakalanmış sağlık çalışanları arasında yaptığı çalışmada, semptom bildiren 4.707 kişiden 750’sinin (veya %16’sının) tat ve koku kaybı yaşadığını tespit etti.

SEMPTOM GÖSTERMEYENLER HASTALIK YAYMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık uzmanları virüsün hasta insanlar tarafından yayıldığını düşünürken, şu an semptom göstermeye başlamamış hastaların da hastalığı yayabileceği kabul ediliyor. Semptomları hiç göstermeyenler de enfeksiyonu diğer insanlara yayıyor.

Bunun yanısıra tıp uzmanları altta yatan hiçbir sağlık sorunu olmayan genç ve sağlıklı insanların da kritik bir şekilde hastalanabileceğini ve ölebileceğini anlamaya başladılar. Nisan ayı başında güncellenen Covid-19 raporunda ise sağlık görevlilerinden öksürük, solunum zorluğu ve nefes darlığı semptomlarından birini gösteren hastaların veya ateş, titreme, aşırı üşüme, kas ağrısı, baş ağırısı, boğaz ağrısı, koku ve tat kaybı yaşayan hastaların da bildirilmesi istendi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!
Anketler yalan söylemez: İşte karantina dönemi ilişkileriAnketler yalan söylemez: İşte karantina dönemi ilişkileri
Rüyada bit görmek ne anlama gelir?Rüyada bit görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Her şey seks için! Sevişmek için yaptıklarına hayret edeceksiniz

Her şey seks için! Sevişmek için yaptıklarına hayret edeceksiniz

Ünlü fenomen, üvey oğluyla aşk yaşadığını açıkladı

Ünlü fenomen, üvey oğluyla aşk yaşadığını açıkladı

Bu kadar da benzerlik olmaz! Farkı anlamak imkansız

Bu kadar da benzerlik olmaz! Farkı anlamak imkansız

100 bin dolar ödüllü yarışmanın seks yapmaması gereken yarışmacıları!

100 bin dolar ödüllü yarışmanın seks yapmaması gereken yarışmacıları!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okey oyunu nasıl indirilir?

Okey oyunu nasıl indirilir?

35 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, 20 yaşındaki üvey oğlu ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı

Ünlü fenomen, üvey oğluyla aşk yaşadığını açıkladı

Koronavirüs, seks sahnelerinin sonunu mu getirdi?

Bu sahneleri uzun bir süre görmek mümkün olmayacak

Kafaları karıştıran psikolojik fenomen: Pareidolia

'Şeytan' ayrıntıda gizli! Görenler şaştı kaldı

Bu kadar da benzerlik olmaz! Farkı anlamak imkansız

Bu kadar da benzerlik olmaz! Farkı anlamak imkansız

İnsanlar seks yapmak için karantina kurallarını deldiğini itiraf ediyor

Her şey seks için! Sevişmek için yaptıklarına hayret edeceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.