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Ametal olan elementler nelerdir? Ametaller kaç halde bulunur?

01.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metal özelliği göstermeyen elementler, ametal olarak isimlendirilir. Doğada farklı hâllerde bulunabilen ametaller, günlük hayatımızda da hep iç içe olduğumuz elementlerdir. Peki, ametal olan elementler nelerdir?

Ametal olan elementler nelerdir? Ametaller kaç halde bulunur?

İçindekiler

  • Ametal olan elementler nelerdir?
  • Ametallerin özellikleri nelerdir?
  • Ametaller kaç hâlde bulunur?
  • Ametaller canlı yapısında bulunur mu?
  • Ametallerin kullanım alanları nelerdir?

Geniş kullanım alanıyla dikkat çeken ametaller, her element gibi kendilerine özgü özel semboller ile gösterilirler. Metallerden kolayca ayırt edilebilen ametallerin doğada bulunma şekli, özellikleri ve sembolleri farklıdır. Ametaller kaç hâlde bulunur?

Ametal olan elementler nelerdir?

Ametal olan elementler arasında karbon, oksijen, kükürt, azot, fosfor, selenyum, flor, klor, brom ve iyot ön plana çıkar. Ametal elementler ve semboller:

  • Argon (Ar)
  • Klor (Cl)
  • Helyum (He)
  • Hidrojen (H)
  • Azot (N)
  • Oksijen (O)
  • Brom (Br)
  • Karbon (C)
  • Kükürt (S)
  • Fosfor (P)
  • Selenyum (Se)
  • Flor (F)
  • İyot (I)
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Ametallerin özellikleri nelerdir?

  • Ametaller kırılgan yapıda olduklarından şekil verilmeye uygun değildirler.
  • Mat bir yapıya sahiptirler ve ışığı yansıtmazlar.
  • Grafit ve fulleren elementleri hariç olmak üzere elektriği ve ısıyı iletmezler.
  • Erime ve kaynama noktaları çoğunlukla düşüktür.
  • Kendi aralarında kovalent bileşiklerini oluştururlar.
  • Genellikle molekül hâlde bulunurlar.
  • Normal şartlar altında farklı hâllerde bulunurlar.

Ametaller kaç hâlde bulunur?

Ametaller oda sıcaklığında, maddenin üç hâli olan katı, sıvı ve gaz olarak bulunabilirler.

  • Oksijen, azot, hidrojen gibi ametallerin gaz hâlde,
  • Brom elementinin sıvı hâlde
  • Karbon, kükürt ve iyot elementlerinin ise katı hâlde bulunurlar.
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Ametaller canlı yapısında bulunur mu?

Ametaller canlı yapısında az miktarda da olsa bulunurlar. Genellikle canlı yapısında gerçekleşen tepkimelerde yer alırlar. Vücudumuzda en çok oksijen, karbon, azot, fosfor bulunur. Oksijen vücudumuzdaki suda ve proteinlerin yapısında bulunur. Karbonhidrat, protein ve yağ moleküllerinin yapısında da karbon bulunur. Azot ise daha çok DNA ve proteinlerin yapısında bulunur. Kemik yapılarında ve DNA yapısında da fosfor elementi bulunur.

Ametallerin kullanım alanları nelerdir?

Ametallerin kullanım alanları içerisinde temizlik ön plana çıkar. Kirlerin çözülmesi, yüzme havuzların mikroplardan arındırılması, tuvalet ve lavabo temizliği ve içme sularının mikroplardan arındırılmasında ametallerden yararlanılır. Ayrıca hidroklorik asit, dezenfektan, antiseptik ve tuz ruhu yapımında da ametaller kullanılır.

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