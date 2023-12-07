Amfi nasıl yazılır? Amfi mi anfi mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Amfi sözcüğü birçok yerde duyduğumuz sözcüklerden biridir. Bu kelime aynı zamanda yabancı kökene sahiptir. Dilimize Fransızcadan girmiş olan bu sözcüğün yazımında sıklıkla yazım hatası yapılmaktadır. Yazım yanlışlarını önlemek ve dilimizi güzel kullanmak için hizmet veren birçok farklı online site vardır. Bu siteler arasında hem güvenilir hem de kelimelerin yazımında yol gösterici bir rehber görevini üstlenen Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sayfası öne çıkmaktadır.

Amfi nasıl yazılır?

Yaygın olarak kullanılan ve duyulan bir sözcük olmasına karşın amfi yazımı konusunda sıklıkla çelişkiye düşülmekte ve bunun neticesinde yazım yanlışları ortaya çıkmaktadır. Kelimelerin doğru yazımı kadar okunuş biçimleri de ayrı bir öneme sahiptir. Türk Dil Kurumu tarafından hayata geçirilen sözlük sitesinde sözcüklerin hem yazılışlarına hem de telaffuz şekillerine ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca kelimelerin ne manada kullanıldığı bilgisine de yine bu siteden erişim sağlanabilmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre amfi kelimesinin anlamı şu şekildedir:

(İsim) Amfiteatr kelimesinin kısaltması. Yunan ve Eski Roma dönemlerinde kullanılan açık hava tiyatrosu.

(İsim) Üniversite ya da fakültelerde sıraları arka tarafa doğru basamaklarla yükselen talebelerin ders seyrettikleri büyük salon.

Amfi mi anfi mi?

Amfi kelimesi yaygın olarak üniversite ya da fakülte gibi öğrenim yerlerinde kullanılan bir sözcük olarak bilinmektedir. Bu sözcük okunurken ya da telaffuz edilirken ağızlardan genellikle “anfi” şeklinde çıkmaktadır. Bu yüzden de birçok yerde “anfi” olarak yazılıp çizilmektedir. Fakat Türk Dil Kurumunun resmî ve güncel olarak tabir edilen sözlük sitesinde bu kelimenin doğru yazım stili “amfi” şeklindedir.

Amfi TDK'ye göre "anfi" değil, "amfi" şeklinde yazılması gereken bir kelimedir. Yani sözcüğün ikinci harfinin “m” yerine “n” olarak kullanılması, yazım kuralları açısından doğru değildir. Bu yazım hatası her ne kadar küçükmüş gibi görünse de yazılı iletişimlerde mana bozukluğuna sebep olabilmektedir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda amfinin doğru yazımı şöyle olmalıdır:

Amfi (doğru kullanım)

Anfi (yanlış kullanım)





