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Altı üstü nasıl yazılır? Altı üstü mü altıüstü mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

06.12.2023 13:27 | Son Güncelleme:
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Türkçemizde yer edinmiş olan kelimeleri doğru bir şekilde kullanabilmek için yazım kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Yazım kuralları içerisinde birçok farklı konu başlığı bulunur. Bu başlıklardan biri de ayrı ve bitişik yazılan birleşik sözcüklerdir. Birçok kişi bu tür kelimelerin yazımında sıklıkla hataya düşmektedir. Dilimizde yaygın olarak hatalı kullanılan kelimelerden biri altı üstü sözcüğüdür. Peki, altı üstü nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisinde bazı sözcüklerin ayrı, bazı kelimelerin ise bitişik yazılması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda hangi kelimenin bitişik, hangi sözcüğün ayrı yazıldığına ilişkin ikilem yaşanabilir. Altı üstü sözcüğü de dilimizde çok sık kullanılan ama bu kadar fazla kullanılmasına karşın yazımında çoğunlukla imla yanlışı yapılan kelimelerden biridir. Bu noktada Türkçemizi doğru kullanmamıza yardımcı olan TDK sözlüklerinden yararlanılır.

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Altı üstü nasıl yazılır?

Altı üstü sözcüğü hem yazışmalarda hem de sohbet esnasında sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük altı ve üstü olmak üzere iki kelimeden oluşmaktadır. İki sözcükten oluşan kelimelerin yazımında yaygın olarak yazım kuralı ihlaline rastlanılır. Altı üstü yazımı hususunda kafa karışıklığı yaşanmaması için Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan ve internette online olarak hizmet veren güncel Türkçe sözlük sitesinden faydalanılır. Bu site dil bilgisi kuralları yönünden en doğru bilgileri veren güvenilir bir kaynak olarak gösterilir. Aynı zamanda bu site içerisinden altı üstü sözcüğünün hangi manayı taşıdığı bilgisine de ulaşılabilir. Buna göre altı üstü kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • (Zarf) Alt tarafı veya olup olacağı.

Altı üstü mü altıüstü mü?

Altı üstü sözcüğü birleşik kelimeler grubunda yer aldığından yazımında çok sık karışıklık yaşanmaktadır. Türkçemizde bulunan birleşik sözcüklerin kimisi ayrı yazılırken, kimisi de bitişik olarak kullanılır. Altı üstü sözcüğü pek çok yazılı yerde karşımıza “altıüstü” şeklinde bitişik yazılmış haliyle çıkmaktadır. Bu yazım tarzı, Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesinde yer alan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda doğru değildir.

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Altı üstü TDK’ye göre her zaman ayrı yani “altı üstü” şeklinde kullanılması gereken bir kelimedir. Bu ayrı yazım şekli dışında kalan yazım tarzları, imla yanlışı olarak görülmektedir. İki sözcüğün yan yana gelerek yeni bir terim oluşturması birleşik sözcük olarak tanımlanır. Bu kelimelerden her ikisinin veya ikinci sözcüğün manasında bir değişim söz konusu değilse, bu kelimeler her daim ayrı yazılır. Bu bağlamda altı üstünün doğru yazımı şöyledir:

  • Altı üstü (doğru kullanım)
  • Altıüstü (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


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