Amir Hadziahmetovic transferinde Beşiktaş son noktayı koydu! Galatasaray'a çalım atan siyah-beyazlılar yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor...

Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a 3.5 milyon Euro önermesiyle tekrar gündeme gelen Hadziahmetovic konusunda sarı-kırmızılılar yeniden devreye girmişti. İki takımın da yaptığı teklifleri reddeden Konyaspor'un inadı kırıldı ve Beşiktaş'ın teklifini kabul edildi.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Beşiktaş, Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna kattı. Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek siyah-beyazlılar bu paranın 1.5 milyon Euro olan bedelini nakit, geri kalanını ise 6 taksitle ödeyecek. Beşiktaş sonraki satıştan yüzde 20 Konyaspor'a verecek. Galatasaray'dan gelen teklifi reddeden Hadziahmetovic, menajerine Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylemişti.

HADZIAHMETOVIC'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK

Amir Hadziahmetovic, Konyaspor’da kalan 650 bin Euro'luk alacağını bırakarak Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Beşiktaş’tan yıllık 1.2 milyon Euro kazanacak yıldız oyuncu 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

