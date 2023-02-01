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Amir Hadziahmetovic transferinde Beşiktaş son noktayı koydu! Galatasaray'a çalım atan siyah-beyazlılar yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor...

01.02.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amir Hadziahmetovic'in yeni takımı belli oldu. Konyaspor'da forma giyen yıldız oyuncuyu Beşiktaş istemiş fakat bonservis konusunda anlaşılamamıştı. Bu olayın ardından Galatasaray devreye girmiş ve Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başlamıştı. İki dev kulübün ilgilendiği Amir Hadziahmetovic için yapılan teklifler Konyaspor tarafından teker teker reddedilince yıldız oyuncu yönetimle konuştu ve transfer bitti. Yıldız oyuncu Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a gelecek.

Amir Hadziahmetovic transferinde Beşiktaş son noktayı koydu! Galatasaray'a çalım atan siyah-beyazlılar yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor...
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
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Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a 3.5 milyon Euro önermesiyle tekrar gündeme gelen Hadziahmetovic konusunda sarı-kırmızılılar yeniden devreye girmişti. İki takımın da yaptığı teklifleri reddeden Konyaspor'un inadı kırıldı ve Beşiktaş'ın teklifini kabul edildi.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

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Beşiktaş, Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna kattı. Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek siyah-beyazlılar bu paranın 1.5 milyon Euro olan bedelini nakit, geri kalanını ise 6 taksitle ödeyecek. Beşiktaş sonraki satıştan yüzde 20 Konyaspor'a verecek. Galatasaray'dan gelen teklifi reddeden Hadziahmetovic, menajerine Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylemişti.

HADZIAHMETOVIC'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK

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Amir Hadziahmetovic, Konyaspor’da kalan 650 bin Euro'luk alacağını bırakarak Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Beşiktaş’tan yıllık 1.2 milyon Euro kazanacak yıldız oyuncu 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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