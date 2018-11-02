Ampute Futbol Milli Takımı çeyrek finale yükseldi

Son 16 turunda İrlanda'yı 4-0'lık skorla geçen Türkiye, çeyrek finalde Rusya'nın rakibi oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TBESF) yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, San Juan de los Lagos kentinde oynanan karşılaşmada rakibini Serkan Dereli (2), Şeyhmus Erdinç ve Savaş Kaya'nın golleriyle 4-0 mağlup etti. İrlanda karşısında aldığı galibiyetle çeyrek finale yükselen milliler, Rusya ile eşleşti. Türkiye-Rusya çeyrek final maçı, 3 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

